Skilanglauf

Was ist Skilanglauf? Technik und Disziplinen von Sprint bis Massenstart bei Olympia 2022 in Peking

Was ist Skilanglauf? Die Techniken und Disziplinen von Sprint über Skiathlon bis Massenstart bei Olympia 2022 in Peking. Der Langlauf ist eine der absulten Kernsportarten der Winterspiele, hat sich aber in seiner Technik und den Rennformaten immer weiterentwickelt. Medaillenchancen aus deutscher Sicht hat in den Einzelrenne besonders Katharina Hennig.

00:02:33, vor 5 Stunden