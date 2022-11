Skilanglauf

Skilanglauf in Ruka: Johannes Hösflot Kläbo gelingt der Hattrick - Friedrich Moch mit starkem Top-Ten-Ergebnis

Johannes Hösflot Kläbo ist auch am Schlusstag des Weltcup-Auftakts in Ruka der dominierende Mann. Der norwegische Superstar setzt sich in der 20km-Freistil-Verfolgung mit einem unnachahmlichen Antritt am letzten Berg aus der großen Spitzengruppe ab und feiert seinen dritten Sieg im dritten Rennen. Eine starke Leistung zeigt auch Friedrich Moch, der in die Top Ten läuft. Das Finish im Video.

00:01:36, vor 8 Minuten