Das teilte der fünfmalige Olympiasieger am Dienstag mit. "Es sieht so aus, als würde ich den Rest der Saison verpassen", schrieb der Norweger bei Facebook. Kläbo hatte bei den Winterspielen in Peking vier Medaillen gewonnen und war zum zweiterfolgreichsten Skilangläufer der olympischen Geschichte aufgestiegen.

"Ich war in den letzten Monaten nur für ein paar Tage zu Hause und freue mich darauf, mich endlich ein wenig auszuruhen", schrieb Kläbo, der den Weltcup deutlich anführt. Auf jeden Fall verpassen wird Kläbo die Heimrennen in Drammen (3. März) und Oslo (5. bis 6. März) in dieser Woche.

Ad

Drammen Norwegens komplettes Sprint-Team um Superstar Kläbo positiv getestet VOR 10 STUNDEN

Lahti Hennig bestätigt starke Olympia-Form - Sekunden-Krimi um den Sieg 27/02/2022 AM 12:36