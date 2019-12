Jonas Dobler war bester Deutscher und verpasste als 13. knapp die Top 10, wusste mit nur 10,6 Sekunden Rückstand auf Ustjugow aber zu überzeugen.

Bei den Frauen lief Dominatorin Johaug ein einsames Rennen und gewann über 10 km Freistil mit 12,3 Sekunden Vorsprung vor ihrer Landsfrau Heidi Weng. Die Schwedin Ebba Andersson (+12,9) wurde Dritte. Victoria Carl wurde Zwölfte direkt vor Katharina Hennig.

Für Johaug, zweimalige Tour-de-Ski-Gesamtsiegerin, war es der zwölfte Etappensieg bei dem Mehrtagesrennen, nur die Polin Justyna Kowalczyk (14) hat mehr. Ustjugow gewann seine achte Etappe.

Schlickenrieder lobt deutsches Team

DSV-Teamchef Peter Schlickenrieder war mit den Leistungen seiner Athleten zufrieden. "Jonas hat sein Ergebnis von Davos wiederholt, das bestätigt, dass er ankommt in der erweiterten Weltspitze", sagte Schlickenrieder in der "ARD" über Dobler. Grundsätzlich warnte der 49-Jährige vor zu hohen Erwartungen:

" Es dauert schon noch ein wenig. Im Langlauf muss man einen Schritt nach dem anderen nehmen, da kann man keinen überspringen. "

Über das Duo Carl und Hennig zeigte sich Schlickenrieder erfreut. "Mit zwei Läuferinnen unter den Top 15 kann man absolut zufrieden sein", sagte er. Am Sonntag steht in Lenzerheide die zweite Etappe der Tour de Ski auf dem Programm, dann stehen die Sprinter im Mittelpunkt. Um 11:20 Uhr startet das Finale des Frauenrennens, 11:47 Uhr gehen die Männer in die Loipe.

(SID)

