Die bestimmende Nation Norwegen fehlt hingegen weiter und legt den Fokus ganz auf die WM in Oberstdorf (23. Februar bis 7. März).

In Val Müstair lief die deutsche Hoffnungsträgerin Katharina Hennig, im Vorjahr Gesamtachte, als 38. am Viertelfinale vorbei, ihre Stärken liegen in den Distanzrennen.