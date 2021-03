"Es gibt eine Gesundheitsgrenze nach unten und nach oben, und die sollte man aus meiner Sicht kontrollieren. Ich glaube, dass das eine schlechte Vorbildfunktion da ist. Was ich da beobachte, gefällt mir nicht so gut", sagte Schlickenrieder.

GESTERN AM 10:24

In anderen Ausdauer-Sportarten wie den Laufdisziplinen der Leichtathletik gibt es keine derartigen Regeln.

Johaug störte sich derweil weder an Kritik noch an den 15 Grad Außentemperatur - und verteidigte ihren Titel erfolgreich.

"Therese erstaunt mich jedes Mal wieder. Ich wüsste gerne, was sie anders macht als wir, damit wir das vielleicht auch mal ändern können. Das ist schon sehr bemerkenswert", sagte Fink.

Johaug hatte drei Tage zuvor schon den Skiathlon dominiert, in Oberstdorf bieten sich ihr noch zwei weitere Gold-Chancen.

Bei ihrer siebten WM-Teilnahme seit 2007 - 2017 in Lahti hatte sie wegen einer Sperre nach einem positiven Test auf das Steroid Clostebol gefehlt - gelang Johaug zudem als erster Läuferin seit der Tschechin Katerina Neumannova 2007 die erfolgreiche Titelverteidigung über 10 km.

Ihr nächstes Gold kann sie am Donnerstag in der Staffel holen, dann will auch das DSV-Quartett seine aufsteigende Form bestätigen. "Wir sind auf dem richtigen Weg", sagte Schlickenrieder.