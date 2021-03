Publiziert 07/03/2021 Am 22:34 GMT | Update 07/03/2021 Am 22:40 GMT

Doch wenige Minuten nach dem Rennen disqualifizierte die Jury Klaebo für sein Gerangel im Duell mit Alexander Bolschunow auf der Zielgeraden. Die beiden Rivalen hatten um den Sieg gekämpft. Klaebo versuchte außen an Bolschunow vorbeizugehen, nach einer Berührung brach der Stock des Russen.

So hatte Klaebo leichtes Spiel im Finish. Bolschunow wurde auch noch von Klaebos Landsmann Emil Iversen überholt und kam als Dritter über den Zielstrich. Im Zielbereich tröstete der Norweger direkt seinen großen Rivalen.

Nach einem Protest der Russen entschied die FIS-Jury letztendlich, Klaebo zu disqualifizieren , weil er Bolschunow die Vorfahrt genommen habe. So wurde Iversen zum Sieger erklärt. Bolschunow rückte auf Rang zwei vor, Bronze erhielt Simen Hedstad Krüger.

"Das fühlt sich an wie der härteste Tag in meiner gesamten Karriere. Ich habe mich heute stark gefühlt und hatte eine gute Kontrolle während des Rennens. Ihr könnt selbst sehen, was passiert ist und selbst urteilen. Bei mir herrscht eine Menge Frust und Wut über das Rennen", schrieb Klaebo bei Instagram weiter.

Insbesondere die Entscheidungsfindung der FIS sorgte beim dreimaligen Olympiasieger für Unverständnis. Klaebo: "Zuerst gab mich die FIS als Sieger bekannt und die Situation wurde als Rennzwischenfall gehandhabt. Dann änderte die FIS ihre Meinung und entschied, mich zu disqualifizieren. Ich bin sehr enttäuscht von der Art und Weise, wie die FIS mit dem Vorfall umgegangen ist und natürlich von der endgültigen Entscheidung der Jury."

Klaebo wolle sich nun zurückziehen und dann neu angreifen. "Im Moment sieht alles düster für mich aus, aber ich werde zurückkommen. Ich brauche nur etwas Zeit", schrieb der Norweger zum Abschluss.

