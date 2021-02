"Ich bin als Bundestrainer mit dem Ziel angetreten, dass ich in Oberstdorf eine Medaille holen möchte. Nach zweieinhalb Jahren muss man realistisch sein: Das Versprechen kann ich nicht halten", sagte der 51-Jährige vor den Klassiksprints am Donnerstag (Qualifikation 9:00 Uhr/Finals 11:30 Uhr live im Free-TV bei Eurosport 1 und bei Eurosport auf Joyn!), der ersten Medaillenentscheidung der Allgäuer Titelkämpfe, "im Langlauf bewirkt man so schnell keine Wunder."

Und die Auftritte der größten Hoffnungsträgerin kommen später: Katharina Hennig, deren Stärken sie für den Skiathlon am Samstag und das 10-km-Rennen am Dienstag prädestinieren, kratzte zuletzt an der absoluten Weltspitze, wurde in Abwesenheit der Norwegerinnen Zweite in Val di Fiemme und in deren Anwesenheit Vierte in Falun.