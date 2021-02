Sofie Krehl als 21. (+8,43) und Katharina Hennig als 22. (+8,99) schafften ebenfalls recht souverän den Einzug unter die besten 30. U23-Weltmeisterin Lisa Lohmann erwischte hingegen keinen guten Tag und lief als 44. unter 112 Starterinnen (+15,83) um knapp fünf Sekunden an der Finalrunde vorbei. Allerdings war Lohmann auch mit der höchsten Startnummer des DSV-Quartetts an den Start gegangen, was angesichts der in der Sonne weicher werdenden Loipe ein Nachteil war.