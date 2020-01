LIVETICKER | Vierschanzentournee: Das Springen in Bischofshofen ab 17:15 Uhr

+++ Zum Aktualisieren HIER KLICKEN +++

16:40 Uhr - K.o.-Duelle mit deutscher Beteiligung

Die Platzierungen in der Qualifikation führen zu folgenden Duellen mit deutscher Beteiligung:

8. Duell: Pius Paschke (18/GER) - Gregor Deschwanden (33/SUI)

- Gregor Deschwanden (33/SUI) 10. Duell: Karl Geiger (16/GER) - Simon Ammann (35/SUI)

- Simon Ammann (35/SUI) 14. Duell: Markus Eisenbichler (12/GER) - Antti Aalto (39/FIN)

- Antti Aalto (39/FIN) 21. Duell: Stephan Leyhe (5/GER) - Taku Takeuchi (46/JAP)

- Taku Takeuchi (46/JAP) 22. Duell: Constantin Schmid (4/GER) - Stefan Hula (47/POL)

Alle weiteren Duelle des Tages findet ihr hier: Geiger trifft auf Skisprung-Legende: Das sind die K.o.-Duelle beim Tournee-Finale

16:35 Uhr - Kraft mit Startnummer 1

Bester in der Qualifikation war Stefan Kraft, der sich damit zum zweiten Mal nach Oberstdorf die Startnummer 1 sicherte. Der Österreicher gewann mit 134,5 Metern und 150,8 Punkten ganz knapp vor Daiki Ito aus Japan (138 m/150,7 Pkt.) und einem wiedererstarkten Kamil Stoch (136 m/150,4 Pkt.).

16:30 Uhr - Qualifikation aus deutscher Sicht

Nach der krankheitsbedingten Absage von Moritz Baer vor der gestrigen Qualifikation sind nur noch fünf deutsche Springer in Bischofshofen dabei. Mannschaftlich konnten die DSV-Adler überzeugen, es platzierten sich alle fünf in den Top 20. Allerdings schwächelte ausgerechnet der Tournee-Dritte Karl Geiger. Der Oberstdorfer erreichte nur Platz 16. In der Probe präsentierte sich Karl Geiger aber schon deutlich verbessert. Der beste Deutsche in der Quali war überraschend Constantin Schmid als Vierter. Stephan Leyhe wurde Fünfter.

16:10 Uhr - Kubacki gewinnt den Probedurchgang

Der Tournee-Führende Dawid Kubacki startet mit einem Sieg im Probedurchgang in Bischofshofen. Der Pole gewann mit 140,5 Metern und 100,4 Punkten vor Michael Hayböck (139 m/91,9 Pkt.) und Karl Geiger (140 m/91,7 Pkt.), die beide mit zwei Luken mehr Anlauf anfuhren. Der Tournee-Vierte Ryoyu Kobayashi wurde mit 133,5 Meter Neunter, einen Platz dahinter landete Marius Lindvik mit 133 Metern.

15:51 Uhr - Kubacki noch besser

Nach Karl Geigers Sprung verkürzt die Jury den Anlauf um zwei Luken. Dawid Kubacki setzt aber dennoch noch einen drauf: 140,5 Meter! Der Pole setzt schon in der Probe ein Ausrufezeichen.

15:45 Uhr - Geiger startet sehr gut

Gestern hatte Karl Geiger noch ein paar Probleme mit der Schanze in Bischofshofen, heute läuft es schon deutlich besser. Er startet mit einem 140-Meter-Flug in den letzten Tag der Tournee. Dieser Sprung sollte ihm ordentlich Selbstvertrauen für den Wettkampf geben.

15:30 Uhr - Probedurchgang beginnt

Der Probedurchgang wurde von Piotr Zyla mit einem guten Sprung auf 129 Meter eröffnet. Sein K.o.-Gegner Timi Zajc erreicht nur 124 Meter. Damit hätte Zyla das Duell für sich entschieden.

15:20 Uhr - Wetter

Aktuell strahlt in Bischofshofen die Sonne. Die Temperaturen liegen bei 1 Grad. Bestes Wetter also für ein hoffentlich großartiges Tournee-Finale.

15:12 Uhr - Probedurchgang um 15:30 Uhr

Vor dem Wettkampf steigt bereits um 15:30 Uhr der Probedurchgang. Wie das Training verlief, erfahrt ihr ebenfalls hier.

15:10 Uhr - Herzlich Willkommen zum Finale der Vierschanzentournee

Herzlich Willkommen zur vierten und letzten Station der Vierschanzentournee 2019/20, dem traditionellen Dreikönigsspringen in Bischofshofen! Jonas Klinke begleitet Euch durch den Wettbewerb, der, wenn Wind und Wetter es zulassen, um 17:15 Uhr beginnt. Viel Spaß!

