18:20 Uhr - Der Zwischenstand

Zweitbester Deutscher in der Tageswertung ist nach Durchgang eins Markus Eisenbichler als Neunter. Constantin Schmid ist 14. und Stephan Leyhe 18. Auch Pius Paschke ist als Duellsieger im zweiten Durchgang. Bei einem Durchgang ohne K.o.-System wäre der Kiefersfeldener allerdings nicht unter die Top 30 gekommen.

18:15 Uhr - Der Zwischenstand

Dawid Kubacki führt also nach Durchgang eins vor Karl Geiger und Marius Lindvik. Und damit hat der Pole auch mit Abstand die besten Karten im Kampf um den Gesamtsieg. In der Gesamtwertung liegt Lindvik noch knapp vor Geiger auf Rang zwei. Kobayashi hat an Boden verloren.

18:10 Uhr - Nakamura - Kraft

124 Meter für Noaki Nakamura aus Japan. Und jetzt folgt Stefan Kraft. Der Österreicher kommt sehr aggressiv vom Schanzentisch, lehnt sich dann sehr weit nach vorne und drückt den Ski etwas nach unten. 138 Meter sind aber stark. Platz vier. Kraft hält damit seine Podiumschancen in der Tageswertung am Leben.

18:08 Uhr - Trofimov - Ito

Das vorletzte Duell: Für Roman Sergeevich Trofimov aus Russland ist bei 122 Metern Endstation. Daiki Ito kommt zwar etwas flach vom Schanzentisch, segelt aber den Hang entlang auf gute 137 Meter. Da ist der Japaner vorerst Siebter.

18:05 Uhr - Klimov - Stoch

124 Meter von Evgeny Klimov sollten keine große Hürde für Kamil Stoch sein. Das ist es zwar nicht, aber der ehemalige Tourneesieger muss nach dem Abspruung korrigieren, erreicht dann 134,5 Meter. Gut, aber da war noch mehr drin. Stoch ist Elfter.

18:03 Uhr - Hula - Schmid

Nur 119 Meter für Stefan Hula bei noch dazu sehr schlechter Landung. Das muss für Constantin Schmid zu lösen sein. Und das ist es auch. Guter Versuch von 134,5 Meter für den Deutschen. Als Elfter hat er ein gutes Ergebnis in Reichweite.

18:01 Uhr - Takeuchi - Leyhe

Taku Takeuchi ist mit 121 Metern chancenlos. Auch für Stephan Leyhe läuft es nicht ideal. 132 Meter sind nicht ideal, an sein Qualifikationsergebnis kommt er da aber nicht heran. Rang 14 für Leyhe.

17:59 Uhr - S. Huber - R. Kobayashi

Stefan Huber kann erfreulicherweise starten und macht das mit 132 Metern auch richtig stark. Da hat der Österreicher zur Not über die Lucky Loser beste Finalchancen. Nun aber Ryoyu Kobayashi. Der Japaner kommt viel zu aggressiv vom Schanzentisch, segelt flach über den Hang. Der Vorjahressieger gewinnt mit 135 Meter zwar sein Duell, verliert aber Boden auf alle Kontrahenten um den Tourneesieg.

17:57 Uhr - Schiffner - P. Prevc

121 Meter für Markus Schiffner aus Österreich dürften keine Hürde für Peter Prevc sein. Der wiedererstarkte Slowene lehnt sich sehr weit vorne mit dem Oberkörper, zieht den Versuch auf 136,5 Meter. Damit ist er aktuell Achter.

17:55 Uhr - Aigner - Forfang

129 Meter für Clemens Aigner aus Österreich. Das überbietet Johann-André Forfang locker. Ganz vorne wird der Norweger sich mit 135,5 Metern aber nicht einreihen, ist derzeit Zehnter.

17:53 Uhr - Ringen - Lindvik

Jetzt aber das Duell mit Marius Lindvik. Sein Landsmann Sondre Ringen gibt ihm mit 117 Metern eine machbare Aufgabe. Lindvik zeigt einen super Sprung, liegt extrem ruhig in der Luft und landet bei 139 Metern. Auf Kubacki verliert der Norweger damit zwar etwas an Boden, liegt aber auf Podestkurs für die Gesamtwertung. Im ersten Durchgang ist er Dritter.

17:49 Uhr - Tkachenko - D. Huber

Sergey Tkachenko aus Kasachstan erreicht 124 Meter. Das reicht für den Dritten der Junioren-WM nicht, denn Daniel Huber fliegt auf 135 meter. Der Österreicher hält sich damit ordentlich im Rennen.

17:46 Uhr - Leitner - Aschenwald

Jetzt ein österreichisches Duell zwischen Clemens Leitner und Philipp Aschenwald. Mit 130 Meter legt Außenseiter Leitner eine gute Weite vor. Philipp Aschenwald erreicht ordentliche 136 meter. Aber er landet mit Rücklage, muss korrigieren. Entsprechend niedrig sind die Noten. Rang sieben für Aschenwald.

17:44 Uhr - Aalto - Eisenbichler

127 Meter für den Finnen Antti Aalto, den Gegner von Markus Eisenbichler. Und der Weltmeister untermauert seinen Aufwärtstrend. Obwohl das Band am Ski reißt fliegt der Deutsche auf 137 meter und verschafft sich als Sechster eine gute Ausgangsposition.

17:41 Uhr - C. Prevc - Kubacki

Jetzt das Duell mit Dawid Kubacki. Sein Gegner Cene Prevc macht das mit 132 Metern nicht schlecht. Da könnte der Slowene Chancen über die Lucky-Loser-Regel haben, falls er gegen den Polen verliert. Und Kubacki zeigt einen tollen Versuch. 143 Meter trotz leicht unruhiger Luftfahrt. Das war ein Ausrufezeichen Richtung Tages- und Tourneesieg!

17:39 Uhr - Boyd Clowes - Schlierenzauer

Der Kanadier Mackenzie Boyd-Clowes landet bei 120,5 Meter. Und nun folgt Gregor Schlierenzauer. Der Österreicher hat auch eine etwas steile Luftfahrt. Da verliert er unten am Hang etwas an Tempo. Mit 129 Metern gewinnt er aber sein Duell.

17:38 Uhr - Fettner - Sato

123,5 Meter für Manuel Fettner aus Österreich. Und dann packt auch Yukiya Sato einen starken Versuch aus. 139 Meter. Der Japaner landet etwas breitbeinig, dafür gibt es kleine Abzüge bei den Haltungsnoten. Er ist Dritter.

17:34 Uhr - Ammann - Geiger

Jetzt das Duell zwischen Simon Ammann und Karl Geiger. Der viermalige Olympiasieger aus der Schweiz kommt nicht gut vom Schanzentisch und enttäuscht mit 121 Metern. Deutlich besser macht es Karl Geiger. 140 Meter bei tollem Telemark. Er hatte schlechteren Wind als Prevc. Das ist die Führung!

17:33 Uhr - Vassiliev - Hayböck

Dimitri Vassiliev erreicht nur 113 Meter. Sein Gegner ist Michael Hayböck, der Zweite des Probedurchgangs. Ganz so weit nach vorne wird es für ihn jetzt nicht gehen. Aber 131,5 Meter bedeuten eine solide Ausgangsposition.

17:31 Uhr - Deschwanden - Paschke

Nur 118,5 Meter für Gregor Deschwanden. Das muss für Pius Paschke zu machen sein. Und das ist es mit 126 Metern auch. Ganz vorne wird der Deutsche damit aber nicht landet, zumal er auch den Telemark nicht ganz sauber gesetzt hat.

17:28 Uhr - Johansson - Tande

Trotz eines Wacklers nach dem Absprung zieht Robert Johansson seinen Versuch auf 133 Meter. Sein Landsmann Daniel-André Tande toppt das aber noch einmal. 137,5 Meter für den Norweger. Johansson hat natürlich gute Chancen über die Lucky Loser. Tande liegt knapp hinter Prevc.

17:26 Uhr - Sato - D. Prevc

Keiichi Sato kommt sehr steil vom Schanzentisch. Der Japaner nimmt nicht das komplette Weg mit und erreicht schließlich 125 Meter. Domen Prevc hat als erster Springer jetzt sogar leichten Aufwind. Er nutzt das aus und segelt auf glänzende 140 Meter. Klare Führung für Prevc!

17:24 Uhr - Pedersen - Haare

Das norwegische Duell zwischen Robin Pedersen und Anders Haare entscheidet Haare mit 125 Metern für sich. Pedersen hat es schon bei 120 Metern zu Boden gedrückt.

17:21 Uhr - Kot - J. Kobayashi

Die Springer pegeln sich jetzt alle etwa bei der gleichen Weite ein. 126 Meter für den Polen Maciej Kot. Einen Meter weiter geht es für Junshiro Kobayashi. Das wird eng, da Kot mehr Bonuspunkte durch den Rückenwind bekommt. Aber Kobayashi gewinnt.

17:19 Uhr - Peier - Lanisek

Neue Bestweite für Kilian Peier mit 128 Metern. Bei sehr unruhiger Luftfahrt erreicht Anze Lanisek 126 Meter. Das reicht für Peier. Der Schweizer ist im zweiten Durchgang.

17:17 Uhr - Koudelka - Hörl

126 Meter für Roman Koudelka. Das ist für die kurze Anlauflänge vielleicht gar nicht so übel. Da heißt es abwarten. 127 Meter für den Österreicher Jan Hörl, der bei der Landung aber in Rücklage gerät und deshalb niedrige Noten bekommt. Daher gewinnt Koudelka das Duell.

17:15 Uhr - Zyla - Zajc

Los geht es mit dem ersten Duell. Der Start ist aus Luke 8. Das ist noch eine Luke weniger als im Probedurchgang, wo Kubacki die 140 Meter flog. Piotr Zyla aus Polen kommt sehr flach vom Schanzentisch und erreicht 125,5 Meter. Aber auch für dne Slowenen Timi Zajc läuft es nicht besser: Mit 121,5 Meter verliert er das Duell.

17:10 Uhr - Huber gestürzt

Hinter dem Start des Österreichers Stefan Huber steht noch ein kleines Fragezeichen. Der Gegner von Ryoyu Kobayashi war im Probedurchgang gestürzt. Drücken wie die Daumen, dass er glimpflich davongekommen ist.

17:00 Uhr - Stabiler Rückenwind

Der Wind hatte zumindest im Probedurchgang keinen Einfluss. Es gab sehr gleichmäßigen und nur leichten Rückenwind. Falls das auch im Wettkampf so bleibt, können wir uns auf eine faire Entscheidung der Tournee freuen.

16:50 Uhr - Kubacki der Schanzenrekordhalter

Nicht nur der herausragende Probedurchgang, in dem er fast zehn Punkte vor der Konkurrenz landete, spricht für Tournee-Spitzenreiter Dawid Kubacki. Der Pole hält auf der Paul-Außerleitner-Schanze auch den Schanzenrekord. Im vergangenen Jahr flog der Pole auf 145 Meter.

16:40 Uhr - K.o.-Duelle mit deutscher Beteiligung

Die Platzierungen in der Qualifikation führen zu folgenden Duellen mit deutscher Beteiligung:

8. Duell: Pius Paschke (18/GER) - Gregor Deschwanden (33/SUI)

- Gregor Deschwanden (33/SUI) 10. Duell: Karl Geiger (16/GER) - Simon Ammann (35/SUI)

- Simon Ammann (35/SUI) 14. Duell: Markus Eisenbichler (12/GER) - Antti Aalto (39/FIN)

- Antti Aalto (39/FIN) 21. Duell: Stephan Leyhe (5/GER) - Taku Takeuchi (46/JAP)

- Taku Takeuchi (46/JAP) 22. Duell: Constantin Schmid (4/GER) - Stefan Hula (47/POL)

Alle weiteren Duelle des Tages findet ihr hier: Geiger trifft auf Skisprung-Legende: Das sind die K.o.-Duelle beim Tournee-Finale

16:35 Uhr - Kraft mit Startnummer 1

Bester in der Qualifikation war Stefan Kraft, der sich damit zum zweiten Mal nach Oberstdorf die Startnummer 1 sicherte. Der Österreicher gewann mit 134,5 Metern und 150,8 Punkten ganz knapp vor Daiki Ito aus Japan (138 m/150,7 Pkt.) und einem wiedererstarkten Kamil Stoch (136 m/150,4 Pkt.).

16:30 Uhr - Qualifikation aus deutscher Sicht

Nach der krankheitsbedingten Absage von Moritz Baer vor der gestrigen Qualifikation sind nur noch fünf deutsche Springer in Bischofshofen dabei. Mannschaftlich konnten die DSV-Adler überzeugen, es platzierten sich alle fünf in den Top 20. Allerdings schwächelte ausgerechnet der Tournee-Dritte Karl Geiger. Der Oberstdorfer erreichte nur Platz 16. In der Probe präsentierte sich Karl Geiger aber schon deutlich verbessert. Der beste Deutsche in der Quali war überraschend Constantin Schmid als Vierter. Stephan Leyhe wurde Fünfter.

16:10 Uhr - Kubacki gewinnt den Probedurchgang

Der Tournee-Führende Dawid Kubacki startet mit einem Sieg im Probedurchgang in Bischofshofen. Der Pole gewann mit 140,5 Metern und 100,4 Punkten vor Michael Hayböck (139 m/91,9 Pkt.) und Karl Geiger (140 m/91,7 Pkt.), die beide mit zwei Luken mehr Anlauf anfuhren. Der Tournee-Vierte Ryoyu Kobayashi wurde mit 133,5 Meter Neunter, einen Platz dahinter landete Marius Lindvik mit 133 Metern.

15:51 Uhr - Kubacki noch besser

Nach Karl Geigers Sprung verkürzt die Jury den Anlauf um zwei Luken. Dawid Kubacki setzt aber dennoch noch einen drauf: 140,5 Meter! Der Pole setzt schon in der Probe ein Ausrufezeichen.

15:45 Uhr - Geiger startet sehr gut

Gestern hatte Karl Geiger noch ein paar Probleme mit der Schanze in Bischofshofen, heute läuft es schon deutlich besser. Er startet mit einem 140-Meter-Flug in den letzten Tag der Tournee. Dieser Sprung sollte ihm ordentlich Selbstvertrauen für den Wettkampf geben.

15:30 Uhr - Probedurchgang beginnt

Der Probedurchgang wurde von Piotr Zyla mit einem guten Sprung auf 129 Meter eröffnet. Sein K.o.-Gegner Timi Zajc erreicht nur 124 Meter. Damit hätte Zyla das Duell für sich entschieden.

15:20 Uhr - Wetter

Aktuell strahlt in Bischofshofen die Sonne. Die Temperaturen liegen bei 1 Grad. Bestes Wetter also für ein hoffentlich großartiges Tournee-Finale.

15:12 Uhr - Probedurchgang um 15:30 Uhr

Vor dem Wettkampf steigt bereits um 15:30 Uhr der Probedurchgang. Wie das Training verlief, erfahrt ihr ebenfalls hier.

15:10 Uhr - Herzlich Willkommen zum Finale der Vierschanzentournee

Herzlich Willkommen zur vierten und letzten Station der Vierschanzentournee 2019/20, dem traditionellen Dreikönigsspringen in Bischofshofen! Sebastian Würz begleitet Euch durch den Wettbewerb, der, wenn Wind und Wetter es zulassen, um 17:15 Uhr beginnt. Viel Spaß!

