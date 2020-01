LIVETICKER | Vierschanzentournee: Die Qualifikation in Bischofshofen live

+++ Zum Aktualisieren HIER KLICKEN +++

14:20 Uhr - Erstes Training läuft

Der erste Trainingsdurchgang hat begonnen. Die Startnummer 1 trägt Manuel Fettner. Der Team-Weltmeister von 2013 zeigt direkt mal einen tollen Sprung auf 132 Meter.

14:00 Uhr - Zeitplan

Vor der Qualifikation um 16:30 Uhr finden ab 14:15 Uhr noch zwei Trainingsdurchgänge statt. Wir werden das Training ebenfalls begleiten.

13:45 Uhr - Herzlich Willkommen

Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker zur Qualifikation zum Abschlussspringen der Vierschanzentournee 2019/20 in Bischofshofen. So spannend war es vom dem Dreikönigsspringen selten: Noch vier Athleten haben aussichtsreiche Chancen auf den Tourneesieg. Ihre Namen: Dawid Kubacki, Marius Lindvik, Karl Geiger und Ryoyu Kobayashi. In der heutigen Qualifikation geht es aber noch nicht um Punkte für die Gesamtwertung, sondern "nur" um eine gute Ausgangsposition. Wie wichtig die Startnummer aber sein kann, haben wir ja erst gestern am Bergisel gesehen.

