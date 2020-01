Der Pole Dawid Kubacki reist als Führender zum Abschlussspringen der Vierschanzentournee in Bischofshofen. Zweiter ist Marius Lindvik aus Norwegen vor Karl Geiger und dem Japaner Ryoyu Kobayashi. Kubacki hält auf der Paul-Außerleitner-Schanze den Schanzenrekord, 2019 flog er dort auf 145 Meter.

Vierschanzentournee 2019/20: Qualifikation in Bischofshofen jetzt live im TV

Am 5. Januar um 16:30 Uhr findet die Qualifikation statt, am 6. Januar um 17:15 Uhr das Springen. Eurosport überträgt beide Wettbewerbe live im TV bei Eurosport 1 - am Sonntag ab 16:00 Uhr, am Montag ab 16:45 Uhr.

Video - Die Lehren aus Innsbruck: Den Bergisel überlebt - was Geiger jetzt Mut macht 06:58

Vierschanzentournee im Livestream

Natürlich verpasst ihr auch im Livestream im Eurosport Player keine Sekunde von der Vierschanzentournee und der Qualifikation und dem Weltcup in Bischofshofen.

Abschlussspringen in Bischofshofen im Liveticker

Bei Eurosport.de gibt es einen Liveticker zur Qualifikation und zum Abschlussspringen in Bischofshofen. Wir versorgen euch mit zahlreichen News, Hintergrundinformationen und Highlight-Videos zum Wettkampf.

Abschlusspringen in Bischofshofen: Alle 25 K.o.-Duelle

Beim Tournee-Finale gibt es erstmal bei dieser Vierschanzentournee kein deutsches Duell. Dafür muss Karl Geiger allerdings gegen den viermaligen Olympiasieger Simon Ammann ran. Hier alle 25. K.o.-Duelle in der Übersicht:

1. Duell: Timi Zajc (25/SLO) - Piotr Zyla (26/POL)

2. Duell: Jan Hörl (24/AUT) - Roman Koudelka (27/CZE)

3. Duell: Anze Lanisek (23(SLO) - Killian Peier (28/SUI)

4. Duell: Junshiro Kobayashi (22/JAP) - Maciej Kot (29/POL)

5. Duell: Anders Haare (21/NOR) - Robin Pedersen (30/NOR)

6. Duell: Domen Prevc (20/SLO) - Keiichi Sato (31/JAP)

7. Duell: Daniel-André Tande (19/NOR) - Robert Johansson (32/NOR)

8. Duell: Pius Paschke (18/GER) - Gregor Deschwanden (33/SUI)

- Gregor Deschwanden (33/SUI) 9. Duell: Michael Hayböck (17/AUT) - Dmitriy Vassiliev (34/RUS)

10. Duell: Karl Geiger (16/GER) - Simon Ammann (35/SUI)

- Simon Ammann (35/SUI) 11. Duell: Yukiya Sato (15/JAP) - Manuel Fettner (36/AUT)

12. Duell: Gregor Schlierenzauer (14/AUT) - Mackenzie Boyd-Clowes (37/CAN)

13. Duell: Dawid Kubacki (13/POL) - Cene Prevc (38/SLO)

14. Duell: Markus Eisenbichler (12/GER) - Antti Aalto (39/FIN)

- Antti Aalto (39/FIN) 15. Duell: Philipp Aschenwald (11/AUT) - Clemens Leitner (40/AUT)

16. Duell: Daniel Huber (10/AUT) - Sergey Tkachenko (41/KAZ)

17. Duell: Marius Lindvik (9/NOR) - Sondre Ringen (42/NOR)

18. Duell: Johann André Forfang (8/NOR) - Clemens Aigner (43/AUT)

19. Duell: Peter Prevc (7/SLO) - Markus Schiffner (44/AUT)

20. Duell: Ryoyu Kobayashi (6/JAP) - Stefan Huber (45/AUT)

21. Duell: Stephan Leyhe (5/GER) - Taku Takeuchi (46/JAP)

- Taku Takeuchi (46/JAP) 22. Duell: Constantin Schmid (4/GER) - Stefan Hula (47/POL)

- Stefan Hula (47/POL) 23. Duell: Kamil Stoch (3/POL) - Evgeniy Klimov (48/RUS)

24. Duell: Daiki Ito (2/JAP) - Roman Sergeevich-Trofimov (49/RUS)

25. Duell: Stefan Kraft (1/AUT) - Naoki Nakamura (50/JAP)



Geiger trifft auf Skisprung-Legende: Das sind die K.o.-Duelle beim Tournee-Finale

Qualifikation in Bischofshofen: Stefan Kraft gewinnt

Der Österreicher Stefan Kraft hat die letzte Qualifikation der Vierschanzentournee 2019/20 für sich entschieden. Der 26-Jährige siegte mit 134,5 Metern und 150,8 Punkten ganz knapp vor Daiki Ito aus Japan (138 m/150,7 Pkt.) und Kamil Stoch (136 m/150,4 Pkt.). Constantin Schmid und Stephan Leyhe präsentierten sich ganz stark als Vierter und Fünfter. Die deutsche Tournee-Hoffnung Karl Geiger belegte nur Rang 16.

Video - "Nicht ganz so flüssig": Geiger verpatzt die Quali in Bischofshofen 01:06

Qualifikation in Bischofshofen: Deutsche Startnummern

Wie in Innsbruck sind sechs deutsche Springer in der Qualifikation von Bischofshofen dabei. In Innsbruck konnten sich alle für den Wettkampf qualifizieren, mit folgenden Startnummern soll das auch heute gelingen:

#37: Moritz Baer

#47: Markus Eisenbichler

#49: Constantin Schmid

#50: Pius Paschke

#54: Stephan Leyhe

#70: Karl Geiger