Vierschanzentournee: Alle Ergebnisse und die Gesamtwertung

Als Karl Geiger mit seinem Pokal und einer Magnum-Flasche Sekt im Gepäck dem neuen Schanzen-König Dawid Kubacki gratuliert hatte, war Deutschlands Skisprung-Ass einfach nur stolz.

"Das war die beste Vierschanzentournee, die ich je gesprungen bin. Jetzt genehmige ich mir erstmal ein Kaltgetränk", sagte der Oberstdorfer nach dem packenden Showdown von Bischofshofen.

Als Tageszweiter hinter dem alles überragenden Polen Kubacki behauptete Geiger seinen dritten Platz in der Gesamtwertung und war überglücklich. "Das waren vier extrem gute Wettkämpfe von mir. Ich habe viermal eine gute Leistung abgeliefert", sagte Geiger, während hinter ihm Dutzende Lichtraketen in den Himmel aufstiegen.

Video - "Jetzt ist hier Alarm!" Die spannende Entscheidung in Bischofshofen 05:28

Karl Geiger mit Platz drei versöhnt

"Es war unglaublich. Der Start war mit das beeindruckendste, was ich auch emotional je durchgemacht habe. In Oberstdorf Zweiter zu werden, hat mir viel gegeben. Das war was ganz Spezielles", sagte der 26-Jährige am Eurosport-Mikrofon.

Nach Platz zwei in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen musste Geiger auch auf der Paul-Außerleitner-Schanze nur einem Konkurrenten den Vortritt lassen. "Ich habe in jedem Wettkampf alles gegeben", so Geiger.

Dass es in der Gesamtwertung "nur" zum dritten Rang reichte, lag am Bergiselspringen - Platz acht war es nur in Innsbruck nach einem verkorksten ersten Durchgang. "Innsbruck war echt ärgerlich, aber jetzt ist alles schick", freute sich der Vorzeige-Springer des DSV in diesem Winter.

Geiger entdeckt kleinen Fehler

Nachdem Geiger nach Qualifikationsrang-16. in Bischofshofen ("Ich war mürbe im Kopf") einen kleinen technischen Fehler entdeckt und behoben hatte, hieß es am Montag nur noch: "Vollgas!"

Gemeinsam mit Bundestrainer Stefan Horngacher hatte Geiger etwas an der Anlaufposition umgestellt - ein vermeintlich kleiner Fehler, der laut dem Springer aber bis zu 15 Meter Weitenverlust ausgemacht hatte.

"Der Ski läuft so besser raus", analysierte der 26-Jährige seine Wettkampfsprünge entsprechend zufrieden: "Die Verbindung könnte noch ansatzloser sein, die Ski könnten noch besser beißen - aber es waren zwei echt feine Sprünge."

Video - Geiger zieht Tournee-Bilanz: "Es war unglaublich!" 02:10

Die Teamkollegen um Weltmeister Markus Eisenbichler und den verletzten Olympiasieger Andreas Wellinger ließen ihren "Super-Karle" im Auslauf begeistert hochleben, hinter der Bande jubelten Geigers Eltern Ramon und Monika begeistert mit.

Sieger, Rekorde, Vorsprünge: Die Statistik der Vierschanzentournee

Dawid Kubacki siegt verdient

Normalschanzen-Weltmeister Kubacki machte mit seinem erst zweiten Weltcup-Sieg Polens dritten Tournee-Erfolg binnen vier Jahren perfekt - 2016/17 und 2017/18 hatte Superstar Kamil Stoch triumphiert. Der 29 Jahre alte Spätstarter sagte:

" Es war ein harter Tag. Ich bin unglaublich froh, dass ich ruhig geblieben bin und meinen Job gemacht habe. "

Video - Siegerehrung: Hier bekommt Kubacki den goldenen Adler 04:28

Kubacki ritt nach seinem letzten Sprung auf Stochs Schultern durch den Schnee. "Absolut verdient", fand Eurosport-Experte Sven Hannawald Kubackis Triumph nach den Einzelplatzierungen 3, 3, 2 und 1.

"Das war eine Demonstration", pflichtete Eurosport-Experte Martin Schmitt bei: "Sein zweiter Sprung war volles Risiko, das war großartiger Sport. Er war einfach der Beste."

Video - Die Lehren der Vierschanzentournee: Warum Geiger das Podium hochverdient hat 05:45

Ryoyu Kobayashi nicht auf dem Treppchen

In der Tageswertung setzte sich der Bischofshofener Schanzenrekordhalter vor 15.000 Zuschauern mit Traumflügen auf 143,0 und 140,5 m (300,9 Punkte) souverän vor Geiger (291,0/140,0+136,0) und Marius Lindvik (289,4/139,0+137,0) durch. "Ich bin besser gesprungen, als ich erwartet habe", sagte der 21 Jahre alte Norweger.

In der Gesamtwertung lag Kubacki, der in allen vier Wettbewerben das Podest erreichte, mit 1131,6 Punkten klar vor Lindvik (1111,0), der in Garmisch und Innsbruck gewonnen hatte, und Geiger (1108,4) - nicht einmal ein Meter fehlte Geiger zu Platz zwei.

Titelverteidiger Ryoyu Kobayashi (Japan) wurde nach Rang sieben in Bischofshofen Gesamtvierter (1086,0). "Seine Form war nicht so stabil wie im letzten Jahr", analysierte Eurosport-Experte Schmitt: "Man hat gesehen, dass er auch nicht zaubern kann."

Bundestrainer Horngacher lobt Geiger und Kubacki

Bundestrainer Stefan Horngacher sagte:

" Der Karl ist eine super Tournee gesprungen, ist in einem extrem schwierigen Wettkampf auf einem riesigen Niveau gewesen. "

Video - "Wir haben unser Ziel erreicht": Horngacher mit Tournee zufrieden 03:44

Horngachers alter Schützling Kubacki, den er bis zum Vorjahr als polnischer Nationaltrainer betreut hatte, landete nun den großen Wurf: "Dawid hat das super durchgezogen, er war der beste Springer."

Krönung einer Karriere: Kubacki tritt aus dem Schatten von Superstar Stoch

Fünf DSV-Springer in fünf Jahren auf dem Podium

Die DSV-Adler besserten damit ihre Podestbilanz weiter auf: In den vergangenen fünf Jahren standen fünf verschiedene deutsche Springer (Severin Freund, Andreas Wellinger, Markus Eisenbichler, Stephan Leyhe und nun Karl Geiger) auf dem Podium.

Die weiteren DSV-Adler wurden zum Abschluss unter Wert geschlagen. Eisenbichler kam auf Platz 14, Stephan Leyhe belegte Platz 18. Der Tournee-Zweite und -Dritte des Vorjahres waren diesmal als Gesamt-15. und -Zehnter weit vom Stockerl entfernt.

"Egal, heute geht es um Karl", sagte Leyhe. Eisenbichler meinte: "Der Karle hat das ganz souverän gemacht."

An die überragende vergangene Tournee unter Horngachers Vorgänger Werner Schuster im Vorwinter mit zwei Podestplätzen und vier Springern unter den besten 14 in der Endabrechnung kamen die DSV-Adler nicht heran.

Angesichts des mit Ausnahme Geigers schwachen Saisonstarts sowie der schmerzlichen Ausfälle von den Langzeitverletzten Wellinger und Freund bis zum frühen Ausstieg des formschwachen Richard Freitag nach Oberstdorf kann sich das deutsche Ergebnis aber sehen lassen.

