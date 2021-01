Skispringen

Geiger hadert immer noch mit Innsbruck: "Eine harte Nummer"

Auch nach der Qualifikation in Bischofshofen hat Karl Geiger noch mit dem Rückschlag in Innsbruck zu kämpfen. Im letzten Springen will er aber angreifen.

00:01:33, 74 angesehen, vor einer Stunde