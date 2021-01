Mit dem Springen auf der Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshofen findet die Vierschanzentournee 2020/21 ihr Ende. Am Dienstag, 5. Januar, findet ab 16:30 Uhr die Qualifikation statt.

Nach den Wettbewerben in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck liegt der zweifache Tourneesieger Kamil Stoch (Polen) vor Dawid Kubacki (Polen), Halvor Egner Granerud (Norwegen), Karl Geiger und Markus Eisenbichler (beide Deutschland) in Führung.

Kubacki hat allerdings schon 15,2 Punkte Rückstand auf seinen Landsmann. Zwischen Kubacki und Geiger liegen aber nur 9,5 Punkte - Spannung ums Podium ist also garantiert.

Hier erfahrt Ihr, wie sich die Springer vor dem Weltcup in Bischofshofen (Mittwoch ab 16:30 Uhr bei Eurosport 1, Joyn PLUS+ und im Liveticker bei Eurosport.de) in Position gebracht haben.