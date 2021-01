Skispringen

Vierschanzentournee: Was vor Bischofshofen bisher geschah

Karl Geiger gewinnt in Oberstdorf, holt in Garmisch-Partenkirchen im zweiten Durchgang auf und patzt in Innsbruck, womit der Sieg bei der Vierschanzentournee in weite Ferne rückt.

