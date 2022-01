Karl Geiger absolvierte trotz des verpassten Happy Ends gefasst den Interview-Marathon, während hinter ihm das Feuerwerk für den japanischen Tournee-Kaiser Ryoyu Kobayashi den Himmel über Bischofshofen hell erleuchtete: Mit einem verpatzten letzten Sprung hatte Geiger den Tagessieg beim Finale der 70. Vierschanzentournee nach Halbzeit-Führung noch aus der Hand gegeben, der Skiflug-Weltmeister musste sich am Dreikönigstag mit dem dritten Platz begnügen.

"Gemischte Gefühle - lassen wir das mal so stehen", sagte er nach einer Tournee, die für ihn mit seinem einzigen Podestrang zwar versöhnlich, aber längst nicht zufriedenstellend verlaufen war. "Das Ziel war etwas anderes, als wir in die Tournee gegangen sind. Aber es geht nicht immer auf Knopfdruck", sagte Geiger auf der Pressekonferenz nach dem Springen und zog eine Tournee-Bilanz.

Ad

"Es ist mir schon beim Start nicht ganz so leicht von der Hand gegangen und nach Garmisch schon so weit abgeschlagen zu sein, war eine harte Pille zu schlucken", ließ er die Ränge fünf und sieben in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen Revue passieren. "Ich habe aber wieder in die Spur gefunden und zwei gute Wettkämpfe gemacht. Speziell so ein Sprung wie der erste gibt viel Selbstvertrauen und das versuche ich mitzunehmen."

Bischofshofen Wieso es für die DSV-Stars nicht fürs Tournee-Podest reichte VOR 38 MINUTEN

Geiger hatte nach einem Satz auf 140,5 m im ersten Durchgang in Führung gelegen, der Oberstdorfer landete nach einem verspäteten Absprung zum Tournee-Abschluss aber nur bei 132,0 m. Damit blieb der Skiflug-Weltmeister in der Gesamtwertung Vierter. "Der Sprung im ersten Durchgang war eine richtige Rakete, der hat so viel Spaß gemacht. Im zweiten hab' ich es nicht ganz so erwischt, aber Podium - da bin ich nach den letzten Tagen schon megahappy", sagte der 28-Jährige.

Tournee-Finale: Geiger zeigt Nerven, Huber jubelt - Kobayashi triumphiert

Kobayashi bleibt der zweite Grand Slam verwehrt

Dem Japaner Kobayashi reichte beim ersten Weltcupsieg des Österreichers Daniel Huber indes ein fünfter Rang, um sich zum zweiten Mal nach 2018/19 den Goldenen Adler und eine Prämie in Höhe von 100.000 Franken (rund 96.000 Euro) zu sichern.

Der 25 Jahre alte Weltcup-Spitzenreiter verpasste beim traditionsreichen Schanzen-Spektakel allerdings den historischen zweiten Vierfachsieg. "Ich bin sehr froh über den Goldenen Adler, aber auch ein bisschen traurig, dass ich den Grand Slam nicht gepackt habe", meinte Kobayashi und gestand: "Ich war bei beiden Sprüngen nervös, habe vielleicht zu viel an den Grand Slam gedacht. Aber unterm Strich war es seine sehr stabile Leistung diese Woche. Ich bin happy."

Schmitt und Schuster: Darum verfehlte Kobayashi den Grand Slam

Der 25-Jährige untermauerte beim letzten Saisonhöhepunkt vor den Olympischen Spielen in Peking (4. bis 20. Februar live bei Eurosport) damit eindrucksvoll seine Favoritenrolle. Kobayashi stellte mit insgesamt 1162,3 Punkten vor den Augen des fünfmaligen Tournee-Rekordsiegers Janne Ahonen (Finnland) einen weiteren Rekord auf. Zweiter wurde der Norweger Marius Lindvik (1138,1) vor seinem Landsmann Halvor Egner Granerud (1128,2).

Eisenbichler braucht "ein Bier am Abend"

Markus Eisenbichler landete mit Sprüngen auf 133,0 und 134,0 m auf Platz acht und musste sich in der Gesamtwertung mit dem fünften Rang begnügen. Die deutschen Hoffnungsträger müssen 20 Jahre nach dem letzten Tourneesieg von Sven Hannawald weiter warten.

"Insgesamt haben wir uns ganz gut geschlagen, aber es hat einfach ein bisschen was gefehlt", meinte der Zweite von Garmisch-Partenkirchen, wo Eisenbichler nur 0,2 Punkte hinter Kobayashi gelandet war. In Bischofshofen verschlief er zweimal den Absprung.

"Ich war extrem spät, das hat schon richtig weh getan. Ich habe mich eigentlich schon bei 125 fahren sehen. Dass ich dann so weit springe, ist ganz nett, aber es ärgert einen dann fast noch mehr, weil man weiß, dass extrem viel drin war. Aber ich bin selbst schuld", meinte er: "Da brauche ich heute schon ein Bier am Abend, damit ich das vergesse. Aber so ist's halt im Leben." Platz fünf sei in Ordnung, unter dem Strich interessiere das aber niemanden. "Du musst auf dem Stockerl sein, das ist wichtig", so Eisenbichler.

Tournee-Finale in Bischofshofen: Das sagen Geiger, Kobayashi und Co.

Der erhoffte Angriff bleibt aus

Im Vergleich zu Kobayashi fehlte es den DSV-Adlern im Tournee-Verlauf an Konstanz, den perfekten Sprüngen und teilweise auch am nötigen Windglück. Geiger war zum Auftakt in Oberstdorf als Fünfter in Schlagdistanz geblieben, verlor allerdings in Garmisch-Partenkirchen wegen Rückenwindes entscheidende Meter.

Eisenbichler verpasste beim Neujahrsspringen derweil um die Winzigkeit von umgerechnet elf Zentimetern den Sieg. Zuvor hatte der sechsmalige Weltmeister allerdings als Siebter in Oberstdorf geschwächelt.

Zum zweiten Mal: Kobayashi erhält den Goldenen Adler

Die windbedingte Absage des Bergisel-Springens in Innsbruck, das die Gesamtwertung unter Umständen durcheinandergewirbelt hätte und stattdessen im vom Wind geschützteren Bischofshofen nachgeholt wurde, kam den deutschen Überfliegern bei der "Dreischanzentournee" auch nicht entgegen. Der erhoffte Angriff nach ganz vorne blieb aus.

"Es ist immer ein bisschen bitter", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher: "Die Tournee ist nicht hundertprozentig so gelaufen, wie wir das wollten."

Licht und Schatten beim DSV

Insgesamt darf der Bundestrainer mit der Leistung seiner Mannschaft trotzdem zufrieden sein. Stephan Leyhe meldete sich nach einem Kreuzbandriss als Gesamt-Elfter stark zurück, auch Team-Weltmeister Severin Freund und Olympiasieger Andreas Wellinger etablierten sich mit guten Ergebnissen im Weltcup-Team.

"Dass ich alle acht Wertungssprünge geschafft habe, ist positiv", sagte Leyhe nach Rang 25 zum Abschluss: "Leider war es heute nicht ganz so mein Tag. Es fehlen ein paar Meter zur Top Ten."

144 Meter! Kos gelingt drittweitester Satz der Tournee-Geschichte

Das DSV-Team wird nun in Bischofshofen bleiben, bereits am Wochenende geht es mit einem Einzel- sowie Mannschaftswettbewerb auf der Paul-Außerleitner-Schanze im Pongau weiter.

"Es ist immer ein bisschen bitter", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher: "Die Tournee ist nicht hundertprozentig so gelaufen, wie wir das wollten."

Das könnte Dich auch interessieren: Innsbruck bald mit Fluchtlicht: Tournee als Abendveranstaltung?

(mit SID)

Deutscher Tournee-Sieg: Schuster traut Wellinger den großen Coup zu

Bischofshofen Ryoyu Kobayashi: Der fliegende Schanzen-Virtuose VOR 4 STUNDEN