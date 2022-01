Skispringen

Vierschanzentournee: Bischofshofen - Martin Schmitt erklärt im Hill Explainer die Tücken der Schanze

Vierschanzentournee: Auf der Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshofen findet die Tournee oft ein dramatisches Ende. Einige Springer verloren auf der größten Schanze der Tournee mit dem speziellen Charakter noch den Kampf um den Gesamtsieg. Eurosport-Experte Martin Schmitt erklärt die Skisprungschanze und auf was es in Bischofshofen ganz besonders ankommt.

00:01:48, 26/12/2021 Am 23:01