Neuer Tag, neuer Ort und hoffentlich auch neues Glück: Nachdem am Dienstag das dritte Tournee-Springen am Bergisel in Innsbruck aufgrund des berühmt-berüchtigten Föhnwindes abgesagt werden musste, gibt es am heutigen Mittwoch, 5. Januar um 16:30 Uhr auf der Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshofen einen neuen Anlauf.

Bereits zuvor wird um 13:00 Uhr die Qualifikation ausgetragen, in der die Startreihenfolge und auch die K.o-Duelle für den ersten Durchgang ermittelt werden. Das Quali-Ergebnis aus Innsbruck wird also nicht übernommen.

Ad

Es ist das zweite Mal in der Tournee-Geschichte, dass das dritte Tournee-Springen von Innsbruck nach Bischofshofen verlegt werden musste. Vor genau 14 Jahren war der Finne Janne Ahonen der Nutznießer. Er gewann das Ersatzspringen in Bischofshofen und feierte einen Tag später seinen fünften Tournee-Sieg.

Innsbruck So wirkt sich die Absage in Innsbruck auf die deutschen Chancen aus VOR 14 STUNDEN

In diesem Jahr hofft Ryoyu Kobayashi mit einem Sieg den nächsten Schritt Richtung zweiten Gesamterfolg machen zu können. Es wäre sein dritter Tagessieg. In der Gesamtwertung führt der Japaner (593,2 Punkte) deutlich vor Marius Lindvik aus Norwegen (580,0) und dem Slowenen Lovro Kos (575,5). Bester Deutscher nach zwei Springen ist Markus Eisenbichler (572,1) auf Rang vier.

Die Qualifikation und das Springen in Bischofshofen hier im Liveticker.

10:00 Uhr - Herzlich willkommen

Guten Morgen und herzlich willkommen aus Bischofshofen! Hier steigt heute das dritte Springen der 70. Vierschanzentournee, nachdem am Dienstag der starke Föhnwind in Innsbruck das Bergiselspringen verhindert hatte . Dieser Wettkampf wird nun auf der Paul-Außerleitner-Schanze nachgeholt. Los geht's um 16:30 Uhr. Allerdings wird nicht nur das Springen selbst nachgeholt, sondern zuvor steigt um 13:00 Uhr bereits die Qualifikation für den ersten Durchgang, der im K.o.-Modus gesprungen wird. Sebastian Würz tickert für euch die Qualifikation und den Wettkampf. Viel Spaß!

Eurosport zeigt alle Springen der Vierschanzentournee in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen inklusive der Qualifikation LIVE im Free-TV. Werner Schuster kommentiert mit Gerhard Leinauer, Martin Schmitt analysiert mit Birgit Nössing im Studio. Alle Springen LIVE gibt's auch bei Eurosport mit Joyn+!

Das könnte Dich auch interessieren: Stoch reist vorzeitig von der Tournee ab: "Mein Herz blutet"

Was die Innsbruck-Absage für die Skisprung-Stars bedeutet

Bischofshofen Der Zeitplan am Mittwoch: Das Ersatzspringen in Bischofshofen live bei Eurosport VOR 16 STUNDEN