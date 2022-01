Skispringen

Bischofshofen: Manuel Fettner macht den "Predazzo-Move"! ÖSV-Springer verhindert Sturz auf einem Ski

Sensationelle Leistung von Manuel Fettner: Beim Österreicher löst sich in der Qualifikation von Bischofshofen nach seiner Landung auf 124,5 Meter am rechten Ski die Bindung vom Schuh. Der 36-Jährige rettet sich jedoch mit einem unglaublichen Balanceakt über die Sturzlinie und schafft die Qualifikation. Mit der gleichen Aktion rettete er bei der WM 2013 in Predazzo dem ÖSV-Team die Goldmedaille.

