Skispringen

Vierschanzentournee - Ryoyu Kobayashi gewinnt auch die zweite Qualifikation in Bischofshofen: "Ausgezeichnet"

Ryoyu Kobayashi macht direkt in der Qualifikation zum letzten Tournee-Springen in Bischofshofen klar, dass auch am Finaltag der Sieg nur über ihn geht. Der japanische Überflieger fliegt mit 137,5 Meter zwar zwei Meter kürzer als Markus Eisenbichler, jedoch hatte er schlechtere Bedingungen. Somit reicht es für den 25-Jährigen zum vierten Qualifikationssieg bei dieser Vierschanzentournee.

00:01:03, vor 2 Stunden