David Siegel hat 18 Monate nach seinem Kreuzbandriss ein ordentliches Wettkampf-Comeback gegeben. Der Junioren-Weltmeister von 2016 belegte am einzigen Grand-Prix-Wochenende des Sommers im polnischen Wisla die Plätze 27 und 29. Der Sieg ging an beiden Tagen an Weltmeister und Lokalmatador Dawid Kubacki vor Landsmann Kamil Stoch.

Siegel hatte sich am 19. Januar 2019 bei einem Sturz in Zakopane schwer verletzt und seither an seiner Rückkehr gearbeitet. Für das beste DSV-Ergebnis vor 999 Zuschauern sorgte Moritz Baer am Samstag als Zehnter. Die erste Reihe um Weltmeister Markus Eisenbichler, Karl Geiger und Andreas Wellinger war nicht am Start.

Weitere Teams fehlten sogar komplett: Springer aus Russland, Kasachstan und Finnland durften nicht nach Polen einreisen, aus Norwegen verzichteten viele Athleten wegen einer drohenden Quarantäne freiwillig. Das japanische Team flog erst gar nicht nach Europa.

Alle weiteren Springen des Sommers wurden wegen der Corona-Pandemie gestrichen, darunter auch der für den 3. Oktober geplante Wettbewerb im sächsischen Klingenthal.

(SID)

