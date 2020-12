Die Skispringer haben in diesem Winter schon acht Weltcups absolviert - die Springerinnen am Freitag ihren ersten und bis Ende Januar letzten. Kurzum: In keiner Wintersport-Disziplin ist die Gleichberechtigung derart auf der Strecke geblieben wie in der spektakulärsten. Und deshalb begehren die Springerinnen immer lauter auf. "Wir sind dabei, uns hochzukämpfen. In den vergangenen Jahren haben wir viel erreicht", sagte Vizeweltmeisterin Katharina Althaus im Sporthilfe-Magazin "go!d".