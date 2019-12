15:18 Uhr - Auf Wiedersehen

Sebastian Würz verabschiedet sich für heute und wünscht euch einen guten Rutsch ins Jahr 2020. Auf Wiedersehen!

15:17 Uhr - Geiger gewinnt Qualifikation

Karl Geiger holt also den Sieg bei der Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen. Zweiter wird Philipp Aschenwald vor den punktgleichen Ryoyu Kobayashi und Peter Prevc. Markus Eisenbichler dürfte als Fünfter auch sehr zufrieden sein.

15:14 Uhr - Ryoyu Kobayashi

Und auch Ryoyu Kobayashi lässt hier nichts anbrennen. 138 Meter und Rang drei! Zum Jubel des Publikums holt Karl Geiger also den Tagessieg in der Qualifikation. Aber die Abstände sind ganz eng. Wir können uns auf ein spannendes und hoffentlich faires Neujahrsspringen freuen.

15:12 Uhr - Karl Geiger

Wunderschöner Versuch von Karl Geiger. 139 Meter. Und da ist keine Bewegung in der Luft zu sehen. Auch der Oberstdorfer setzt problemlos den Telemark. Rang eins. Eine Zehntel liegt er vor Aschenwald, weil er etwas schlechteren Wind hatte!

15:10 Uhr - Philipp Aschenwald und Stefan Kraft

Herausragender Versuch von Philipp Aschenwald. Mit blitzsauberer Flughaltung segelt er auf 140 Meter und setzt sogar noch den Telemark. Die Noten sind verdient hoch. Führung für den Österreicher. Auch Stefan Kraft überzeugt mit 137 Metern. Das bedeutet Platz fünf.

15:07 Uhr - Daniel-André Tande und Kamil Stoch

Daniel-André Tande zeigt eine Aufwärtstendenz nach seiner Verletzung. Nach bereits guten Trainingssprüngen erreicht der Norweger nun 134,5 Meter. Gut läuft es auch für Kamil Stoch. 136 Meter bei allerdings leichtem Aufwind. Deshalb ist es "nur" Platz sieben.

15:06 Uhr - Peter Prevc

131 Meter für Anze Lanisek aus Slowenien. Zunächst ist er damit 16. Und nun folgt Peter Prevc. Er kommt mit sehr viel Tempo vom Schanzentisch, fliegt dann auf 138 Meter! Das ist die Führung für den ehemaligen Gesamtweltcupsieger!

15:04 Uhr - Yukiya Sato

Marius Lindvik kann mit 128 Metern bei AUfwind nicht überzeugen. Das könnte durchaus einen schwereren Gegner für den Norweger morgen geben. Richtig gut läuft es aber bei Yukiya Sato. 138 Meter! Das ist Platz zwei.

15:00 Uhr - Dawid Kubacki

Jetzt mit Dawid Kubacki der Dritte von Oberstdorf. Und auch hier überzeugt der Pole. 135,5 Meter für den Weltmeister von der Normalschanze. Das ist Zwischenrang vier.

14:59 Uhr - Robert Johansson

132,5 Meter für Jan Hörl aus Österreich. Er kommt sehr abrupt zur Landung, man hatte das Gefühl, dass er den Sprung noch etwas weiter ziehen könnte. Nach leichten Korrekturen in der Luft erreicht auch Robert Johansson 132 Meter. Platz zwölf für den Norweger.

14:57 Uhr - Johann-André Forfang

133,5 Meter für Daniel Huber, der nun aber wieder etwas Aufwind hatte und deshalb aufgrund des Punktabzugs Neunter ist. Und dann ein sehr sauberer Versuch von Johann-André Forfang auf 137 Meter. Platz drei!

14:55 Uhr - Piotr Zyla

Der im Training auf hohem Niveau sehr stabile Piotr Zyla erreicht 132 Meter. Der Pole ist aktuell Sechster. Sehr gut läuft es bei Kilian Peier. Der Schweizer liegt sehr ruhig in der Luft, erreicht 134 Meter. Platz fünf für den WM-Dritten.

14:53 Uhr - Gregor Schlierenzauer und Pius Paschke

Das wird wieder ein Zitterspiel für Gregor Schlierenzauer. Nur 119,5 Meter nach Korrekturen in der Luft. Aber es reicht, denn auch er bekommt viele Bonuspunkte. Dann erreicht Pius Paschke. Das wird ein Platz im Mittelfeld nach der Qualifikation.

14:52 Uhr - Stephan Leyhe

130 Meter für Timi Zajc bei nun auch wieder etwas mehr Rückenwind bedeuten Rang sechs. Stephan Leyhe hat es richtig schlecht, fliegt aber dennoch auf 130,5 Meter. Er bekommt elf Bonuspunkte, Hayböck hatte noch Punktabzug. Leyhe ist darum Dritter!

14:49 Uhr - Daiki Ito

Es geht in dieser Phase jetzt sehr gut. Auch Daiki Ito überzeugt mit schönen 136 Metern und Rang zwei. Domen Prevc erreicht 133,5 Meter. Damit rangiert er sich auf Platz vier ein.

14:47 Uhr - Michael Hayböck und Constantin Schmid

Sehr sauberer Versuch von Michael Hayböck auf 135 Metern. An Eisenbichler kommt der Österreicher nicht heran, da er jetzt leichten Aufwind hatte. Aber er ist guter Zweiter. Constantin Schmid kommt etwas aufrecht vom Schanzentisch, fliegt aber dennoch auf 134,5 Meter. Platz zwei für ihn!

14:45 Uhr - Simon Ammann

Passable 128,5 Meter für Simon Ammann. Auf den Telemark verzichtet der viermalige Olympiasieger wieder einmal, weshalb es "nur" Rang neun ist. Auch der Norweger Robin Pedersen wackelt nach 128,5 Metern bei der Landung und ist 14.

14:44 Uhr - Markus Eisenbichler

Ganz starker Versuch von Markus Eisenbichler. Der Weltmeister muss weniger korrigieren, als sonst nach dem Absprung. Dann segelt er auf 137,5 Meter, landet im Telemark. Ganz klare Führung für den Deutschen!

14:42 Uhr - Junshiro Kobayashi

Es folgen zwei Japaner. Zunächst erreicht Naoki Nakamura gute 127 Meter und Rang sechs. Noch besser macht es Junshiro Kobayashi. Obwohl er nach dem Absprung leicht korrigieren muss, erreicht er 130,5 Meter. Das ist die Führung!

14:40 Uhr - Maciej Kot

Der Pole Stefan Hula landet bei 124 Metern. Aktuell ist er damit Fünfter. Sein Landsmann Maciej Kot kommt mit etwas wenig Tempo vom Schanzentisch, zieht den Versuch aber dennoch auf 126,5 Meter und ist nun Fünfter.

14:39 Uhr - Evgeny Klimov

Sehr solide Vorstellung des Slowenen Rok Justin mit 122,5 Metern. Der Schweizer Dominik Peter braucht noch zwei Athleten, die hinter ihm landen, Kilian Märkl aus Deutschland noch fünf. Ganz sicher qualifiziert ist der Russe Evgeny Klimov. Mit 127 Metern ist er Dritter!

14:37 Uhr - Moritz Bär

Aus für den Polen Jakub Wolny mit nur 114,5 Metern. Damit ist Deschwanden nun qualifiziert. Mit Moritz Bär folgt jetzt der nächste Deutsche. Er steht sehr steil in er Luft. 118,5 Meter bei relativ viel Rückenwind. Das reicht aber gerade so als Letzter bisher.

14:35 Uhr - Taku Takeuchi

126,5 Meter für den Kanadier Mackenzie Boyd-Clowes reichen sicher. Taku Takeuchi drückt es dagegen bei 122 Metern relativ abript zu Boden. Aber auch er hatte Rückenwind, deswegen reicht das.

14:33 Uhr - Keiichi Sato

122 Meter für Gregor Deschwanden. Der Schweizer braucht noch einen Athleten, der hinter ihm landet, um den Sprung in den eigentlichen Wettkampf zu schaffen. Keiichi Sato aus Japan tut ihm den Gefallen aber nicht. Mit 128 Metern ist er starker Zweiter.

14:31 Uhr - Roman Koudelka

Roman Koudelka unterstreicht seine aufsteigende Form. 128 Meter für den Tschechen. Das ist die Führung aufgrund der Bonuspunkte durch den Rückenwind. Auch der Österreicher Clemens Leitner ist inzwischen sicher für morgen qualifiziert.

14:29 Uhr - Kevin Bickner

Aus dem leichten Aufwind, dne zum Beispiel Polasek und Roth noch hatten, ist jetzt recht starker Rückenwind geworden. Der wird auch dem Finnen Antti Aalto mit nur 111,5 Metern zum Verhängnis. Etwas besser läuft es für Kevin Bickner mit 121,5 Metern. Aufgrund der Bonuspunkte durch den Wind reicht das.

14:26 Uhr - Dominik Peter

Trotz jetzt guter Bedingungen landet der russische Routinier Dimitry Vassiliev ebenso zu früh wie der Schweizer Youngster Dominik Peter. Peter kann mit 122 Metern noch etwas hoffen. Sergey Tkachenko aus Kasachstan, immerhin Dritter der Junioren-WM, tut sich schwer und erreicht nur 117 Meter.

14:24 Uhr - Viktor Polasek und Vladimir Zografski

Starke 128,5 Meter und Rang vier für den Tschechen Viktor Polasek. Damit ist auch Hamann jetzt durch. Und nach einem etwas zu flachen Versuch von Vladimir Zografski auf 123,5 Meter ist auch Roth durch.

14:22 Uhr - Sondre Ringen und Luca Roth

Ordentliche 123 Meter für Sondre Ringen aus Norwegen. Das ist Zwischenrang fünf. Und nun folgt mit Luca Roth der nächste Deutsche. Trotz einer kleinen Korrektur beim Absprung zieht er den Versuch auf 128,5 Meter. Roth ist Dritter hinter Raimund und Hamann. Raimund damit nun auch offiziell morgen dabei.

14:20 Uhr - Roman Sergeevich-Trofimov

Der Russe Roman Sergeevich-Trofimov hat im Training recht gute Leistungen gezeigt. Jetzt kann er da aber nicht ganz anknüpfen. Schon bei 116 Metern drückt es ihn zu Boden.

14:18 Uhr - Filip Sakala

120 Meter für den Tschechen FIlip Sakala. Der Sohn von Jaroslav Sakala verliert aber viele Punkte bei den Haltungsnoten durch Rücklage bei der Landung. Das wird eng.

14:15 Uhr - Clemens Leitner

125 Meter für Clemens Leitner aus Österreich bei leichtem Aufwind. Damit sollte er aller Wahrscheinlichkeit nach für den Wettkampf morgen planen können.

14:13 Uhr - Kurze Sprünge

Es folgen einige sehr kurze Versuche, die alle nicht reichen werden. Noch der Beste von den letzten Springern war der Franzose Mathis Contamine mit 116 Metern.

14:10 Uhr - Anders Haare

Nach einigen kurzen Sprüngen hält sich der Norweger Anders Haare sehr gut, auch wenn auch bei ihm der Ski nach der Landung nach außen wegrutscht. Mit 123 Metern ist er zunächst Dritter. Der Tscheche Cestmir Kosizek landet bei 120 Metern.

14:06 Uhr - Federico Cecon

Jetzt folgen einige Außenseiter, die ebenfalls noch keine Weltcuppunkte haben. Gut hält sich von diesen der Italiener Federico Cecon, der mit 123 Metern Grund zur Hoffnung hat, die Qualifikation zu überstehen.

14:04 Uhr - Martin Hamann

Martin Hamann beendet zunächst die nationale Gruppe, da Luca Roth nach seinen Weltcuppunkten in Oberstdorf neu einsortiert wird. 127,5 Meter für Hamann sollten auch auf jeden Fall für die Teilnahme beim Neujahrsspringen reichen.

14:03 Uhr - Die nationale Gruppe

119 Meter für Kilian Märkl. Das ist eine Weite, mit der er vielleicht hoffen kann auf die Teilnahme am Wettkampf. Das hängt aber auch von der Entwicklung der Bedingungen ab. Dann aber 131 Meter für Philipp Raimund. Trotz einer sehr unsauberen Landung, die viele Haltungspunkte kostet, reicht das auf jeden Fall.

14:00 Uhr - Die nationale Gruppe

Los geht es mit der nationalen deutschen Gruppe. Freitag-Ersatz Adrian Sell fliegt auf 115 Meter. Noch schlechter läuft es bei Felix Hoffmann mit 109 Metern. Insgesamt scheiden heute 23 Athleten aus.

13:50 Uhr - Geiger gewinnt zweites Training

Das Training verlief aus deutscher Sicht sehr vielversprechend. Allen voran für Geiger, der den zweiten Durchgang gewann. Aber auch Constantin Schmid, Stephan Leyhe und Markus Eisenbichler landeten in den Top Ten. Allerdings gab es in beiden Durchgängen etwas drehende Winde, was man beim Ergebnis berücksichtigen muss. Auch Kobayashi präsentierte sich im zweiten Sprung in guter Form, während Stefan Kraft bewiesen hat, dass auch auf seiner vermeintlichen "Problemschanze" mit ihm zu rechnen ist.

13:45 Uhr - Freitag beendet die Tournee

Während für die meisten Teamkollegen das Springen in Oberstdorf gut verlief, schied Richard Freitag bereits in der Qualifikation aus. Der Teamweltmeister zog die Konsequenzen daraus und hat die Tournee beendet. An seiner Stelle rückt Adrian Sell in Garmisch-Partenkirchen ins DSV-Team nach.

13:40 Uhr - Kobayashi mit tollem Auftakt

Vorjahressieger Ryoyu Kobayashi hat zum Auftakt der Tournee in Oberstdorf mit einem deutlichen Sieg unterstrichen, dass er auch dieses Jahr derjenige ist, den es zu schlagen gilt. Aber auch die DSV-Adler sind stark in die Tournee gestartet. Allen voran Karl Geiger als Zweiter auf der Schattenbergschanze.

11:00 Uhr: Herzlich Willkommen!

Hallo und herzlich Willkommen zum zweiten Springen der Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen. Am Silvestertag findet die Qualifikation für das traditionelle Neujahrsspringen statt. Der Beginn ist auf 14 Uhr gesetzt.

