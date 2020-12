Skispringen

Vierschanzentournee: Granerud kratzt in Garmisch-Partenkirchen am Schanzenrekord

Der Gesamtweltcupführende Halvor Egner Granerud hat in der Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen mit einem Traumflug auf 143 Meter seine Ambitionen auf den Sieg am Neujahrstag eindrucksvoll untermauert. Damit verpasst der Norweger den Schanzenrekord nur um einen halben Meter.

