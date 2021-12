Skispringen

Vierschanzentournee: Garmisch-Partenkirchen - Martin Schmitt erklärt im Hill Explainer die Tücken der Schanze

Vierschanzentournee: Die Große Olympiaschanze in Garmisch-Partenkirchen ist traditionell die zweite Station der Tournee - hier scheiden sich bereits die Geister. In der Qualifikation an Silvester und im Wettkampf an Neujahr sind die Flieger im Vorteil. Eurosport-Experte Martin Schmitt erklärt die speziellen Bedingungen auf der Skisprungschanze in Garmisch-Partenkirchen.

00:02:16, vor 2 Stunden