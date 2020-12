Skispringen

Vierschanzentournee: So feiern Eisenbichler und Co. Silvester

Während Markus Eisenbichler auf das Bier am Silvesterabend verzichten will, freut sich Karl Geiger auf ein gutes Essen. So feiern die DSV-Adler ins neue Jahr.

