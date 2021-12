Skispringen

Skisprung-Erklärvideo:Martin Schmitt über den richtigen Absprung - Dynamik und Präzision als Schlüsselfaktoren

Skisprung-Erklärvideo: Martin Schmitt analysiert für Euch den richtigen Absprung - Dynamik und Präzision sind die Schlüsselfaktoren für eine möglichst große Weite. Der Eurosport-Experte erklärt, was ein zu früher bzw. zu später Absprung für Konsequenzen auf den weiteren Verlauf des Sprunges haben und was es mit den Keilen in den Schuhen der Skispringer auf sich hat.

00:02:11, vor 3 Stunden