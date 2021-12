Skispringen

Garmisch-Partenkirchen: Kamil Stoch steigert sich auf der Großen Olympiaschanze - Schuster sieht noch Reserven

Nach dem schwachen Abschneiden in Oberstdorf findet Kamil Stoch in der Qualfikation von Garmisch-Partenkirchen besser in die Spur. Der Pole fliegt auf der Großen Olympiaschanze auf 131,5 Meter und wird im Endklassement 16. Aus Sicht von Eurosport-Experte Werner Schuster hat der dreimalige Tourneesieger insbesondere in der Anfahrtshocke aber noch Reserven. Der Sprung mit der Analyse im Video.

00:01:03, vor einer Stunde