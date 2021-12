Skispringen

Garmisch-Partenkirchen - Stefan Kraft scheitert überraschend in der Qualifikation: "Das ist brutal"

Stefan Kraft erlebt am Silvestertag die nächste Enttäuschung bei der 70. Vierschanzentournee. Nachdem er in Oberstdorf die Top Ten verpasste, kommt es für den Österreicher nun noch bitterer: Der dreimalige Weltmeister kommt in der Qualifikation nur auf 119,5 Meter und schafft es nicht mal in den Wettkampf am Neujahrstag. Kraft landet am Ende nur auf Rang 59. Sein Sprung im Video.

