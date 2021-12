Die Chance ist da - sie müssen sie nur ergreifen. 20 Jahre nach Sven Hannawald könnte am 1. Januar 2022 wieder ein Deutscher das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen (ab 13:40 Uhr live im Free-TV bei Eurosport 1, bei Eurosport auf Joyn und im Liveticker bei Eurosport.de) gewinnen.

Markus Eisenbichler als Erster und Karl Geiger als Dritter der Qualifikation vom Silvesternachmittag werden jedenfalls ein Wörtchen mitreden, wenn es am Gudiberg zum Jahresauftakt um den Sieg geht - da sind sich die Experten Martin Schmitt und Werner Schuster in ihrer Analyse für Eurosport.de einig.

Vor allem Eisenbichlers Quali-Sprung auf 137 Meter hat es Schuster angetan - und das, obwohl er nicht mal nahe an der Perfektion war. "Er hat sogar noch einen kleinen Fehler gemacht, das war wirklich erstaunlich, da musste man glatt zweimal hinschauen, bis man die guten Sachen erkannt hat", sagte Schuster.

Denn: "Der Fehler war recht offensichtlich: Er hat seinen linken Ski nach der Schanzentischkante kurz verloren, aber er hat super Druck reingekriegt und ist dann unnachahmlich geflogen. Er liebt diese Schanze, er kann diese Schanze", analysierte der Ex-Bundestrainer.

"Fehler war offensichtlich": Warum Eisenbichler an Neujahr sogar noch Reserven hat

Eisenbichler und sein irres Fluggefühl

Das liegt laut Schmitt vor allem an Eisenbichlers irrem Fluggefühl. "Er spürt die Luft über dem Vorbau wie kaum ein Zweiter", sagte der Team-Olympiasieger von 2002. Eisenbichler selbst hatte nach der Quali noch gehadert.

Schmitt: Darum segelte Eisenbichler trotz Fehler auf Rang eins

"Ich habe im ersten Moment gar nicht gedacht, dass der Sprung so gut ist", meinte er: "Es fühlt sich oben extrem leer an, das bin ich nicht gewohnt. Es fühlt sich noch ein bisschen unsicher an."

Die Weite ist für Schuster daher "sehr viel wert. Er ist kompromisslos gesprungen. Das muss man sich erstmal trauen: Ohne das tragende Gefühl des Skis unter dem Körper einfach weitermachen, den Körper vorne halten."

Für den Österreicher ist Eisenbichler deshalb "der Top-Favorit für das Neujahrsspringen. Bei ihm sehe ich noch mehr Reserven als bei Ryoyu Kobayashi. Vielleicht kann er den Fluch brechen."

Eisenbichler fliegt trotz Fehler zum Quali-Sieg: "Wahnsinnspotenzial"

Kobayashi nicht zu unterschätzen

Leicht wird's allerdings nicht. Oberstdorf-Sieger Kobayashi war mit 134,0 Metern nur um 0,9 Punkte hinter Eisenbichler auf Quali-Rang zwei gelandet.

"Wahnsinn, was er geliefert hat - ich finde keinen Wackler in seinem Sprung", meinte Schuster angesichts der schlechteren Windbedingungen für den Japaner. Deswegen werde Kobayashi auch am Neujahrstag "vorne mitmischen".

"Nicht ganz richtig": Schuster kritisiert Kampfrichter bei Kobayashi-Flug

"Er springt sehr stark, auch mit Rückenwind", meinte Schmitt: "Er ist in einer Wahnsinnsform. Mit ihm ist zu rechnen."

Geiger profitiert von seinem Absprung

Genauso wie Karl Geiger, der nach seinem Satz auf 135,5 Meter "auf Angriff gehen" will. In der Tourneewertung liegt der Oberstdorfer nur 6,1 Punkte hinter Kobayashi. Eisenbichler hat mit 20,9 Zählern schon deutlich mehr Rückstand.

"Karl war sehr stark", analysierte Schuster den Sprung seines ehemaligen Schützlings: "Bei ihm ist die deutsche Schule ganz stark sichtbar: Superschnelle Anfahrtsgeschwindigkeit, dann superstarker Druck. Aber ich finde, er fliegt nicht so gut wie Eisenbichler und Kobayashi. Schwerpunkt und Timing sind noch nicht optimal."

Geiger verrät: Das ist die Taktik fürs Neujahrsspringen

Geiger hat allerdings mehr Konstanz als Eisenbichler in seinen Sprüngen.

"Jeder Sprung auf diesem Niveau ist Gold wert", weiß Schmitt: "Du automatisiert einfach deine Bewegung, du musst nicht groß eingreifen. Wenn du im Skispringen den Luxus hast, immer wieder das Gleiche machen zu können, erhöht sich automatisch die Qualität und dann kannst du in einen richtigen Lauf reinkommen."

Schmitt zu Geiger: "Jeder Sprung auf dem Niveau ist Gold wert"

Wie stark sind Granerud, Lindvik und Co.?

Schuster ergänzte: "Er muss mit seinen Stärken arbeiten, einen guten Absprung machen - dann ist er nicht weit weg. Auch er kann morgen aufs Podest kommen und vielleicht sogar gewinnen."

Neben den beiden Deutschen und Kobayashi rechnen die beiden Eurosport-Experten im Neujahrsspringen auch wieder mit den Norwegern, die sich in der Quali von Garmisch-Partenkirchen eine kleine Auszeit genommen hatten.

Robert Johansson (13.), Marius Lindvik (14.) und Halvor Egner Granerud (27.) sei am Samstag wieder mehr zuzutrauen, sagte Schuster. "Die Norweger beherrschen die nasse Spur, die Deutschen die etwas trockenere. Es kann sich alles wahnsinnig schnell drehen", so der Ex-Bundestrainer.

"Sehr kräftig": Geiger katapultiert sich in der Quali in die Top drei

Schmitt: "Rennen um die Tournee ist offen!"

Zu Graneruds Quali-Versuch analysierte Schmitt: "Es war viel Unruhe im Sprung. Er hatte weniger Balance als dass es bräuchte. So wirkt sich ein kleiner Fehler stärker aus. Die Norweger haben vom Material her eine krassere Abstimmung. Wenn das funktioniert, geht es richtig ab. Aber es ist schwerer zu kontrollieren. Dennoch sollte man die Norweger nicht abschrieben."

Die Zuschauer können sich am Samstag also auf einen spannenden Wettkampf freuen. Denn, so Schmitt: "Das Rennen um die Tournee ist offen!" Mit Geiger und Eisenbichler als Speerspitze.

Quali-Sieger Eisenbichler bei Eurosport: "Werde richtig attackieren"

"Das ist eine coole Sache für die beiden", so Schmitt: "Sie wissen, sie haben die Schanze im Griff, sie sind gut drauf, körperlich geht's ihnen gut. Jetzt können sie es am Neujahrstag zusammen rocken."

