Skispringen

Vierschanzentournee - Andreas Wellinger kämpft sich durch die Qualifikation von Garmisch-Partenkirchen: "Zäh"

In Oberstdorf verpasste Andreas Wellinger die Qualifikation für das Auftaktspringen, in Garmisch-Partenkirchen macht es der 26-Jährige besser: Wellinger springt am Silvestertag auf 127 Meter und schafft es damit unter die 50 besten Athleten. Für eine Top-Platzierung reicht dieser Sprung aber nicht. Sein Qualifikationssprung im Video.

00:00:59, vor einer Stunde