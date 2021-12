Skispringen

Vierschanzentournee: Markus Eisenbichler im Interview nach Quali-Sieg in Garmisch-Partenkirchen zuversichtlich

Markus Eisenbichler sieht trotz des Sieges in der Qualifikation zum Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen noch Verbesserungsbedarf. Vor allem das Skigefühl beim Absprung stimme noch nicht. Auf die Attacke in der Silvesternacht will der Ex-Weltmeister verzichten, um dafür beim Wettkampf an Neujahr überzeugen zu können.

00:01:14, vor einer Stunde