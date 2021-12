Skispringen

Vierschanzentournee: Martin Schmitt analysiert Versuch von Karl Geiger in Garmisch-Partenkirchen

Eurosport-Experte Martin Schmitt zeigt sich zufrieden mit dem Versuch von Karl Geiger in der Qualifikation zum Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen. Zwar sei der Sprung noch nicht perfekt gewesen, aber Geiger zeige konstante Sprünge auf hohem Niveau. Die Selbstverständlichkeit, diese Versuche abzurufen, sei genau das, was Geiger braucht.

00:01:37, vor einer Stunde