+++ Zum Aktualisieren hier klicken +++

12:15 Uhr: Peter Prevc gewinnt erstes Training

Das erste Training ist vorbei. Peter Prevc zeigte mit einem Sprung auf 125,5 Metern die beste Leistung. Stephan Leyhe sprang 128 Meter und platzierte sich auf Rang zwei. Daiki Ito wurde mit 124,5 Meter Dritter. Karl Geiger erlebte mit 121 Metern einen soliden Auftakt. Ryoyu Kobayashi kam auf 122 Meter. Markus Eisenbichler startete mit 118 Meter in den Quali-Tag am Bergisel. Das zweite Training beginnt um 12:25 Uhr.

11:30 Uhr: Erstes Training läuft

Der erste Trainingsdurchgang auf der Bergiselschanze läuft. In Innsbruck werden heute Temperaturen um 3 Grad erwartet. Der Himmel ist aktuell leicht bedeckt.

11:05 Uhr: Erst Training, dann Qualifikation

Um 11:15 Uhr werden die Athleten zunächst ein paar Trainingssprünge wagen, um die durchaus anspruchsvolle Schanze zu testen. Um 14:00 Uhr beginnt dann die Qualifikation. Den Schanzenrekord in Innsbruck hält nach wie vor Michael Hayböck mit seinem Sprung auf 138 Meter aus dem Jahr 2015.

11:00 Uhr: Herzlich Willkommen!

Hallo und Herzlich Willkommen zum Liveticker der Qualifikation zur dritten Station der Vierschanzentournee in Innsbruck. Karl Geiger möchte beim Springen am Samstag nach zwei zweiten Plätzen in Oberstdorf und in Garmisch-Partenkirchen nun endlich ganz oben auf das Podium steigen und gleichzeitig Punkte auf den Führenden der Gesamtwertung Ryoyu Kobayashi gut machen. Eine gelungene Qualifikation wäre eine gute Grundlage für ein erfolgreiches Springen.

Das könnte Dich auch interessieren: Vierschanzentournee 2019/20: Ergebnisse, Zeitplan, Gesamtwertung