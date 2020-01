In der Gesamtwertung liegt Karl Geiger, der vom 23. Rang nach Durchgang eins noch in die Top Ten sprang, nun mit 13,3 Punkten Rückstand auf Dawid Kubacki (Polen) auf Rang drei. Auf seinen bis dato ärgsten Widersacher Ryoyu Kobayashi hat Geiger in der Gesamtwertung der Vierschanzentournee nun sogar den Hauch von 0,4 Punkten Vorsprung.

Bester Deutscher wurde in Innsbruck Stephan Leyhe auf Platz fünf. Rang drei ging an Daniel Andre Tande (Norwegen).

Video - Wiedergutmachung bei Geiger: 126 Meter im zweiten Durchgang 01:28

"Es ärgert mich schon extrem", sagte Geiger bei Eurosport: "Ich muss aber sagen, dass der erste Sprung nicht die feinste Klinge war, er war ein bisschen zu früh und wenn dann noch die Bedingungen dazu kommen, wird's schon schwierig. Es hat heute nicht sollen sein."

Geiger weiter:

" Man darf sich keine Fehler erlauben und mein braucht auch Glück dazu. Ich denke, dass die Form trotzdem noch da ist. Daran werde ich anknüpfen. "

Video - "Das ist alles tot!" Geiger bei schwachem Wind chancenlos 01:50

Geiger hatte im ersten Durchgang des dritten Tourneespringens bei schlechten Bedingungen mit einem Sprung auf nur 117,5 m seinen zweiten Platz im Tournee-Klassement eingebüßt. Markus Eisenbichler verabschiedete sich als 30. des ersten Durchgangs mit nur 114,5 m (101,0) aus dem Vorderfeld der Gesamtwertung.

"Es ist ein blaues Auge, aber dennoch blau", so Geiger: "Bischofshofen ist eine andere Schanze und da werde ich wieder angreifen."

Video - Nächste Gala-Vorstellung: Lindvik mausert sich zum Geheimfavoriten 01:37

Mehr in Kürze ...

Das könnte Dich auch interessieren: Gewinnspiel: Gewinne die Jacke von Martin Schmitt - mit Autogrammen von Schmitt und Hannawald

(SID)