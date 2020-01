Vierschanzentournee live: Ergebnisse, Zeitplan, Gesamtwertung

Mit der Vierschanzentournee findet vom 28. Dezember bis 6. Januar in Deutschland und Österreich das erste große Saison-Highlight der Skispringer statt. Die Vierschanzentournee wird traditionell in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen ausgetragen.

Vierschanzentournee: Die Gesamtwertung nach drei Springen

PLATZ NAME NATION PUNKTE 1 Dawid Kubacki Polen 830,7 2 Marius Lindvik Norwegen 821,6 3 Karl Geiger Deutschland 817,4 4 Ryoyu Kobayashi Japan 817,0 5 Stefan Kraft Österreich 798,6 6 Stephan Leyhe Deutschland 779,8 7 Johann André Forfang Norwegen 777,1 8 Domen Prevc Slowenien 775,4 9 Piotr Zyla Polen 774,6 10 Robet Johansson Norwegen 766,9 ... 16 Markus Eisenbichler Deutschland 744,6 18 Constantin Schmid Deutschland 743,0 22 Pius Paschke Deutschland 640,8



Vierschanzentournee 2019/20 live im TV

Eurosport überträgt alle Springen sowie die Qualifikationen der Vierschanzentournee live im TV bei Eurosport 1. Als Experten mit von der Partie sind wie gewohnt der ehemalige Tourneesieger Sven Hannawald und Olympiasieger und Ex-Weltmeister Martin Schmitt.

Vierschanzentournee im Livestream

Eurosport ist auch im Livestream im Eurosport Player bei der Vierschanzentournee mit dabei. Hier verpasst ihr keine Sekunde vom Highlight zwischen den Jahren.

Vierschanzentournee 2019/20: Der Zeitplan

Vierschanzentournee im Liveticker

Bei Eurosport.de informieren wir euch umfangreich über das erste große Saisonhighlight der Skispringer. Hier gibt es News, Hintergrundinformationen, Highlight-Videos und Liveticker zu allen vier Stationen.

Vierschanzentournee: Die Ergebnisse der einzelnen Springen

Oberstdorf:

1. Ryoyu Kobayashi/JAP (305,1 Punkte)

2. Karl Geiger (295,9 Punkte)

3. Dawid Kubacki/POL (294,7 Punkte)

...

11. Markus Eisenbichler (277,8 Punkte)

12. Pius Paschke (277,4 Punkte)

13. Stephan Leyhe (276,6 Punkte)

20. Constantin Schmid (266,2 Punkte)

27. Luca Roth (242,4 Punkte)

29. Moritz Baer (229,4 Punkte)

Garmisch-Partenkirchen:

1. Marius Lindvik/NOR (289,8 Punkte)

2. Karl Geiger (285,0 Punkte)

3. Dawid Kubacki/POL (284,0 Punkte)

...

7. Constantin Schmid (271,5 Punkte)

10. Markus Eisenbichler (266,1 Punkte)

16. Stephan Leyhe (261,6 Punkte)

20. Pius Paschke (256,3 Punkte)

Innsbruck:

1. Marius Lindvik/NOR (253,3 Punkte)

2. Dawid Kubacki/POL (252,0 Punkte)

3. Daniel-André Tande/NOR (249,3)

...

5. Stephan Leyhe (241,6 Punkte)

8. Karl Geiger (236,5 Punkte)

26. Constantin Schmid (205,3 Punkte)

27. Markus Eisenbichler (200,7 Punkte)

Bischofshofen: -

Vierschanzentournee 2019/20: Das deutsche Aufgebot

Vierschanzentournee: Geiger führt deutsches Aufgebot an. "Der bisherige Saisonverlauf zeigt, dass Karl Geiger auf einem Top-Niveau springt. Aktuell steht er nach zwei Podestplätzen zu Recht auf Rang drei im Gesamtweltcup", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher.

Nach den beiden deutschen Stationen musste Bundestrainer Stefan Horngacher seine Mannschaft auf sechs Springer verkleinern.

Diese sechs DSV-Springer sind in Innsbruck und Bischofshofen dabei: Moritz Baer (Gmund-Dürnbach), Markus Eisenbichler (Siegsdorf), Karl Geiger (Oberstdorf), Stephan Leyhe (Willingen), Pius Paschke (Kiefersfelden), Constantin Schmid (Oberaudorf)

In Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen starteten (inklusive der nationalen Gruppe): Richard Freitag*, Martin Hamann (beide Aue), Felix Hoffmann (Heidersbach), Kilian Märkl (Partenkirchen), Philipp Raimund (Oberstdorf), Luca Roth und Adrian Sell (beide Meßstetten)

*Anmerkung: Richard Freitag ist nach der verpassten Qualifikation in Oberstdorf aus der Vierschanzentournee ausgestiegen.

Für den Oberstdorfer Karl Geiger ist das Auftaktspringen auf der Schattenbergschanze ein echtes Heimspringen. Die Tournee beginnt jedes Jahr sozusagen vor seiner Haustür.

Vierschanzentournee | Bischofshofen

Beim Dreikönigsspringen in der österreichischen Kleinstadt entscheidet sich traditionell, wer sich als Tournee-Sieger in die Gesichtsbücher eintragen darf. Als letzter Deutscher gewann hier Sven Hannawald am 6. Januar 2002. "Hanni" holte neben dem Tagessieg damals auch als erster den "Grand Slam" - als er alle vier Tourneespringen gewann. Mit Severin Freund als Zweiter (2016) und Andreas Wellinger als Dritter (2018) standen auch zwei Deutsche in jüngster Vergangenheit auf dem Podest in Bischofshofen.

Vierschanzentournee | Innsbruck: Geiger wahrt Tournee-Chance

Karl Geiger hat auf der Bergisel-Schanze in Innsbruck den ersten Rückschlag bei der Vierschanzentournee hinnehmen müssen. Der 26-Jährige katapultierte sich jedoch im zweiten Durchgang von Rang 23 mit einem Sprung auf 126 m auf den achten Rang und wahrte damit eine kleine Chance auf den Gesamtsieg. Den Sieg holte sich wie in Garmisch-Partenkirchen der Norweger Marius Lindvik. Neuer Tournee-Gesamtführender ist hingegen Dawid Kubacki, der in Innsbruck auf Platz zwei landete.

Vierschanzentournee | Innsbruck: Informationen zum Bergiselspringen

Die Bergiselschanze ist die kleinste der vier Tournee-Schanzen. Der Hillsize liegt bei 128 Metern und der K-Punkt bei 120 Metern. Den Schanzenrekord von 138 Metern hält der Österreicher Michael Hayböck. Der Wettkampf beginnt um 14:00 Uhr. Bereits um 12:30 Uhr findet der Probedurchgang statt. Eurosport überträgt bei Eurosport 1 und im Eurosport Player.

Die Qualifikation am Freitag gewann der Norweger Marius Lindvik vor Stefan Kraft und Karl Geiger. Vierter wurde Philipp Aschenwald. Der Tournee-Führende Ryoyu Kobayashi wurde Fünfter, der Tournee-Dritte Dawid Kubacki Sechster. Stephan Leyhe wurde guter Zehnter und lag zwei Ränge vor Markus Eisenbichler. Constantin Schmid bestätigte seine gute Form als 15. Pius Paschke wird als 25. im ersten Duell antreten. Zudem qualifizierte sich auch Moritz Baer auf Platz 48 für das Bergiselspringen. Damit sind alle sechs DSV-Adler dabei.

Vierschanzentournee 2019/20 | K.o.-Duelle in Innsbruck:

1. Duell: Pius Paschke (25/GER) - Antti Aalto (26/FIN)

- Antti Aalto (26/FIN) 2. Duell: Keiichi Sato (24/JAP) - Johann André Forfang (27/NOR)

3. Duell: Michael Hayböck (23/AUT) - Clemens Aigner (28/AUT)

4. Duell: Kevin Bickner (22/USA) - Killian Peier (29/SUI)

5. Duell: Roman Koudelka (21/CZE) - Anze Lanisek (30/SLO)

6. Duell: Simon Ammann (20/SUI) - Daniel André Tande (31/NOR)

7. Duell: Kamil Stoch (19/POL) - Mackenzie Boyd-Clowes (32/CAN)

8. Duell: Taku Takeuchi (18/JAP) - Gregor Schlierenzauer (33/AUT)

9. Duell: Robert Johansson (17/NOR) - Cene Prevc (34/SLO)

10. Duell: Peter Prevc (16/SLO) - Stefan Huber (35/AUT)

11. Duell: Constantin Schmid (15/GER) - Naoki Nakamura (36/JAP)

- Naoki Nakamura (36/JAP) 12. Duell: Daiki Ito (14/JAP) - Rok Justin (37(SLO)

13. Duell: Jan Hörl (13/AUT) - Robin Pedersen (38/NOR)

14. Duell: Markus Eisenbichler (12/GER) - Maciej Kot (39/POL)

- Maciej Kot (39/POL) 15. Duell: Domen Prevc (11/SLO) - Gregor Deschwanden (40/SUI)

16. Duell: Stephan Leyhe (10/GER) - Clemens Leitner (41/AUT)

- Clemens Leitner (41/AUT) 17. Duell: Piotr Zyla (9/POL) - Sondre Ringen (42/NOR)

18. Duell: Timi Zajc (8/SLO) - Yukiya Sato (43/JAP)

19. Duell: Junshiro Kobayashi (7/JAP) - Dominik Peter (44/SUI)

20. Duell: Dawid Kubacki (6/POL) - Daniel Huber (45/AUT)

21. Duell: Ryoyu Kobayashi (5/JAP) - Markus Schiffner (46/AUT)

22. Duell: Philipp Aschenwald (4/AUT) - Stefan Hula (47/POL)

23. Duell: Karl Geiger (3/GER) - Moritz Baer (48/GER)

24. Duell: Stefan Kraft (2/AUT) - Filip Sakala (49/CZE)

25. Duell: Marius Lindvik (1/NOR) - Viktor Polasek (50/CZE)

Vierschanzentournee 2019/20: Gewinnspiel mit Sven Hannawald und Martin Schmitt

Vierschanzentournee | Garmisch-Partenkirchen: Geiger wieder Zweiter

Karl Geiger ist nach seinem zweiten Platz in Oberstdorf auch beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen auf Rang zwei gesprungen. Im zweiten Durchgang schob sich der Deutsche mit 141,5 Meter noch an Dawid Kubacki vorbei, den Führenden Marius Lindvik, der im ersten Durchgang den Schanzenrekord von 143,5 Metern eingestellt hatte, konnte er aber nicht mehr gefährden. Auch in der Gesamtwertung bleibt Geiger damit auf dem zweiten Platz hinter dem Japaner Ryoyu Kobayashi.

Vierschanzentournee 2019/2020: Deutsche K.o.-Duelle beim Springen in Garmisch-Patenkirchen

Aus der Qualifikation ergeben sich folgende Duelle mit deutscher Beteiligung:

1. Duell: Pius Paschke (26) - Roman Koudelka (25)

- Roman Koudelka (25) 4. Duell: Philipp Raimund (29) - Jan Hörl (22)

- Jan Hörl (22) 9. Duell: Martin Hamann (34) - Michael Hayböck (17)

- Michael Hayböck (17) 12. Duell: Lucas Roth (37) - Killian Peier (14)

- Killian Peier (14) 13. Duell: Robin Pedersen (38) - Constantin Schmid (13)

14. Duell: Viktor Polasek (39) - Stephan Leyhe (12)

21. Duell: Sondre Ringen (46) - Markus Eisenbichler (5)

25. Duell: Moritz Bär (50) - Karl Geiger (1)

Wie in Oberstdorf kommt es zudem zu einem österreichischen Hammerduell: Der 44. der Qualifikation Gregor Schlierenzauer trifft auf den Siebten Stefan Kraft.

Vierschanzentournee | Garmisch-Partenkirchen: Kritik an Organisation

Wirbel rund ums Neujahrsspringen: Vom Cheftrainer des norwegischen Teams, Alexander Stöckl, gab es mächtig Kritik an den Origanisatoren. Der Österreicher sprach von einem "Skandal" - so habe ein Vorspringer aus Norwegen im Hotel auf dem Flur schlafen müssen, zudem seien die Zimmer bei der Ankunft am Dienstag nicht bezugsfertig gewesen. Im Raum stand kurzzeitig sogar eine Absage der Qualifikation durch FIS-Renndirektor Walter Hofer. Inzwischen hat das OK des Neujahrsspringens auf die Kritik reagiert und zu den Vorwürfen eine Stellungnahme abgegeben.

Vierschanzentournee | Garmisch-Partenkirchen: Geiger gewinnt die Quali

Nächstes Erfolgserlebnis für die DSV-Adler bei der Vierschanzentournee. Bei der Qualifikation zum Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen war Karl Geiger mit 139 Metern nicht zu schlagen und setzte sich vor Philipp Aschenwald aus Österreich und dem derzeit Gesamtführenden Ryoyu Kobayashi aus Japan durch.

Vierschanzentournee 2019/20: Freitag steigt vorzeitig aus

Skisprung-Weltmeister Richard Freitag steigt nach seinem Aus in der Qualifikation von Oberstdorf vorzeitig aus der Vierschanzentournee aus. "Ritschi ist derzeit nicht in der Lage, so einzugreifen, dass er schnell auf ein hohes Niveau kommt", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher. Freitag hatte zum Auftaktspringen nur Rang 59 belegt und damit den Einzelwettbewerb der besten 50 Springer verpasst.

Vierschanzentournee 2019/20 ohne Severin Freund

Der ehemalige Weltmeister und Gesamtweltcupsieger Severin Freund muss bei der Vierschanzentournee wegen anhaltender Rückenprobleme weiterhin pausieren.

Vierschanzentournee 2019/20: Konkurrenz sieht Geiger als Mitfavorit

Der Anführer des DSV-Aufgebots, Karl Geiger, ist bei der Vierschanzetournee einer der Mitfavoriten - das sieht auch die Konkurrenz so. Der Österreicher Stefan Kraft meint, dass der 26-Jährige am Ende der Events in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen ganz oben stehen könnte.

Vierschanzentournee 2019/20: Geiger starker Zweiter in Oberstdorf

Bärenstarker Auftakt für Karl Geiger bei der Vierschanzentournee 2019/20. Der 26-Jährige DSV-Athlet belegte im Auftaktspringen in Oberstdorf den zweiten Platz und musste sich nur dem Japaner Ryoyu Kobayashi geschlagen geben. Auf Rang drei landete Dawid Kubacki (Polen, 294,7 Punkte). Markus Eisenbichler wurde Elfter (277,4).

Vierschanzentournee 2019/2020: Ergebnis der Qualifikation von Oberstdorf

Stefan Kraft hat die Qualifikation zum Auftaktspringen der 68. Vierschanzentournee in Oberstdorf gewonnen. Kraft holte mit einem Sprung auf 136 Meter 152,2 Punkte und siegte vor Junshiro Kobayashi und Stephan Leyhe. Karl Geiger wurde Sechster. Dazu präsentierte sich auch Markus Eisenbichler als Fünfter stark. Beim Auftaktspringen am Sonntag sind neun DSV-Adler dabei.

Constantin Schmid als Elfter und Pius Paschke als 14. rundeten das sehr gute deutsche Mannschaftsergebnis ab. Eine Ausnahme bildete leider Richard Freitag, der als 59. sich nicht für das Auftaktspringen qualifizieren konnte.

Die weiteren deutschen Platzierungen: 17. Martin Hamann, 33. Luca Roth, 34. Moritz Baer, 45. Philipp Raimund

Vierschanzentournee 2019/2020: Deutsche K.o.-Duelle beim Auftaktspringen in Oberstdorf

Aus der Qualifikation ergeben sich folgende Duelle mit deutscher Beteiligung:

8. Duell: Luca Roth (33) - Antti Aalto (18)

- Antti Aalto (18) 9. Duell: Moritz Baer (34) - Martin Hamann (17)

12. Duell: Dmitriy Vassiliev (37) - Pius Paschke (14)

15. Duell: Killian Peier (40) - Constantin Schmid (11)

20. Duell: Philipp Raimund (45) - Karl Geiger (6)

- 21. Duell: Daniel Andre Tande (46) - Markus Eisenbichler (5)

23. Duell: Tilen Bartol (48) - Stephan Leyhe (3)

Im letzten Duell kommt es zu einem österreichischen Hammerduell: Der 50. der Qualifikation Gregor Schlierenzauer trifft auf den Quali-Sieger Stefan Kraft.

