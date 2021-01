Skispringen

Innsbruck: Schlierenzauer meldet sich bei der Vierschanzentournee zurück

Gregor Schlierenzauer geht in Innsbruck in der nationalen Gruppe an den Start und qualifiziert sich mit einem Sprung auf 120,5 Meter für den Wettkampf.

