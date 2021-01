In dieser Saison ist die Angst vor eine Formschwäche bei Eisenbichler bisher jedoch noch unbegründet. Der Siegsdorfer gewann die ersten beiden Saisonspringen und ist aktuell Zweiter im Gesamtweltcup. Bei der Skiflug-WM in Planica holte er Bronze im Einzel und Silber mit der Mannschaft.

An diese Leistungen konnte Eisenbichler auch bei der Vierschanzentournee anknüpfen, auch wenn es noch nicht für einen Podestplatz reichte. In Oberstdorf wurde er Fünfter, in Garmisch-Partenkirchen landete er auf Platz sieben. Vor dem dritten Springen am 3. Januar in Innsbruck liegt er in der Tournee-Wertung auf Rang fünf.