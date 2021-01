Skispringen

Vierschanzentournee: Stoch fliegt zum Sieg am Bergisel in Innsbruck

Kamil Stoch geht als Führender in den 2. Durchgang beim dritten Springen der Vierschanzentournee in Innsbruck. Im Finale fliegt er auf ganz starke 130 Meter und sichert sich damit den Sieg am Bergisel. Sein Siegsprung im Video.

