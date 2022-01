Skispringen

Innsbruck: So erklärt FIS-Renndirektor Sandro Pertile die Absage des Springens am Bergisel

Wind macht Skispringen am Dienstag am Bergisel in Innsbruck unmöglich - die Vierschanzentournee wird so zur Dreischanzentournee. "Wir haben alles probiert", sagt FIS-Renndirektor Sandro Pertile und erklärt die Absage sowie das weitere Prozedere der Tournee mit zwei Springen in Bischofshofen am 5. und 6. Januar.

00:01:53, vor einer Stunde