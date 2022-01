Dem Bergiselspringen in Innsbruck (live im Free-TV bei Eurosport 1, bei Eurosport auf Joyn und im Liveticker bei Eurosport.de) droht die Absage - wegen zu heftigem Wind wurde der Probedurchgang am Dienstagvormittag abgesagt.

Die Jury tagt und berät, wie es weitergehen soll. Aktuell ist das Springen auf 13:50 Uhr verschoben. Angeblich soll der Wind dann nachlassen. Die spätestmögliche Startzeit ist 15:00 Uhr. Die Anlage an der Bergiselschanze hat kein Flutlicht.

"Es kommt ein langer Tag auf die Springer zu", sagte Eurosport-Experte Martin Schmitt.

"Ich bin skeptisch", ergänzte Eurosport-Experte Werner Schuster: "Böiger Wind ist schwer zu prognostizieren. Ich würde gerne ein Skispringen sehen, aber ich habe auch Angst, dass es nicht gut steuerbar sein wird. Wir wollen ja einen sportlichen Wettkampf sehen."

Vierschanzentournee droht ein Zeitproblem

Sollte am Dienstag kein Springen in Innsbruck stattfinden können, droht den Organisatoren der Vierschanzentournee ein Zeitproblem.

Eigentlich sollte der Tross am frühen Abend schon nach Bischofshofen zur vierten und letzten Tournee-Station weiterziehen, wo für den Mittwoch bereits Training und Qualifikation angesetzt sind.

Am Donnerstag soll dann traditionell am Drei-Königs-Tag das letzte Springen steigen. Dieser Zeitplan ist nun in Gefahr.

Böen bis zu sechs Meter pro Sekunde: So heftig weht der Wind in Innsbruck

