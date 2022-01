Traditionell findet in Bischofshofen das Finale der Vierschanzentournee statt. Es ist dieses Jahr aufgrund der Absage in Innsbruck der zweite Wettkampf auf der Paul-Außerleitner-Schanze.

Aufgrund der Verschiebungen beginnt die Qualifikation am Dreikönigstag um 14:30 Uhr. Um 17:30 Uhr soll wie geplant der Wettkampf stattfinden.

Nach den Springen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, sowie dem in Bischofshofen nachgeholten Springen aus Innsbruck, führt der Japaner Ryoyu Kobayashi die Gesamtwertung nach drei Siegen in Serie an. Markus Eisenbichler und Karl Geiger haben noch Podiumschancen.

Hier gibt es alle Informationen zum Weltcup in Bischofshofen im Rahmen der Vierschanzentournee.

Vierschanzentournee: Das Springen in Bischofshofen live im TV

Eurosport überträgt den Weltcup auf der Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshofen live im TV bei Eurosport 1. Als Experten sind wie gewohnt Martin Schmitt und Werner Schuster dabei.

Startzeit des Wettkampfes ist um 17:30 Uhr. Um 14:30 Uhr soll die Qualifikation stattfinden. Der Wettkampf wird im K.o.-System ausgetragen.

Bischofshofen: Vierschanzentournee im Livestream

Eurosport ist natürlich auch im Livestream bei Joyn PLUS+ und im Eurosport Player für euch mit dabei.

Vierschanzentournee: Springen in Bischofshofen im Liveticker

Bei Eurosport.de gibt es einen Liveticker zum Weltcup und der Qualifikation in Bischofshofen.

