13:30 Uhr live im Free-TV bei Eurosport 1 und bei Die Qualifikation von Innsbruck (heute abund bei Eurosport auf Joyn! ) gibt einen ersten Hinweis darauf, wohin die Reise in der zweiten Hälfte der Vierschanzentournee geht.

Absoluter Topfavorit ist nach seinen beiden Siegen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen Japans Überflieger Ryoyu Kobayashi.

Im DSV-Lager haben sich die Vorzeichen umgekehrt. Galt zu Beginn Karl Geiger als größter Hoffnungsträger, so hat diese Rolle inzwischen Markus Eisenbichler inne.

Der 30-Jährige schrammte in Garmisch-Partenkirchen um die Winzigkeit von 0,2 Punkten am Tagessieg vorbei, verbesserte sich in der Gesamtwertung aber auf Rang vier.

Ob die Topspringer den sieben Jahre alten Schanzenrekord von Michael Hayböck von 138 Metern angreifen können, wird vor allem von den Bedingungen abhängen.

Die Qualifikation von Innsbruck im Liveticker.

Herzlich willkommen

Hallo und herzlich willkommen zur Qualifikation am Bergisel. Los geht es um 13:30 Uhr - Sebastian Würz tickert für Euch live und wünscht viel Spaß.

Eurosport zeigt alle Springen der Vierschanzentournee in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen inklusive der Qualifikation LIVE im Free-TV. Werner Schuster kommentiert mit Gerhard Leinauer, Martin Schmitt analysiert mit Birgit Nössing im Studio. Alle Springen LIVE gibt's auch bei Eurosport mit Joyn+!

