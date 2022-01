Die Qualifikation von Innsbruck hat einen ersten Hinweis darauf gegeben, wohin die Reise in der zweiten Hälfte der Vierschanzentournee gehen könnte.

Absoluter Topfavorit ist nach seinen beiden Siegen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen Japans Überflieger Ryoyu Kobayashi. Und er untermauerte die Favoritenstellung als Qualifikationssieger am Bergisel.

Im DSV-Lager haben sich die derweil Vorzeichen umgekehrt. Galt zu Beginn Karl Geiger als größter Hoffnungsträger, so hat diese Rolle inzwischen Markus Eisenbichler inne. Beide flogen am Montag in die Top Ten. Bester Deutscher war aber Ex-Weltmeister Severin Freund als Sechster.

Ab 13:30 Uhr steigt am Bergisel in Innsbruck das dritte Springen der Vierschanzentournee. Gelingt Kobayashi der dritte Sieg bei dieser Tournee, oder starten Eisenbichler und Geiger die Aufholjagd am Schicksalsberg?

Herzlich willkommen

Hallo und herzlich willkommen zum Springen am Bergisel. Los geht es um 13:30 Uhr - Sebastian Würz tickert für Euch live und wünscht viel Spaß.

