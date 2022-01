Skispringen

Innsbruck: Markus Eisenbichler und Karl Geiger springen trotz Fehlern in der Qualifikation in die Top Ten

Markus Eisenbichler und Karl Geiger können in der Qualifikation fürs Bergiselspringen in Innsbruck nicht überzeugen. Während Eisenbichler wieder einen Fehler in der ersten Flugphase einbaut, springt Geiger zu spät am Schanzentisch ab. So haben sie keine Chance die Spitze anzugreifen. Als Achter und Zehnter verschaffen sie sich aber eine Ausgangsposition, die zum Angriff einlädt.

00:01:43, vor einer Stunde