Skispringen

Innsbruck - Ryoyu Kobayashi schlägt auch in der Qualifikation am Bergisel zu: "Der lässt nichts anbrennen"

Ryoyu Kobayashi bleibt bei der Vierschanzentournee weiter das Maß der Dinge. Der Tournee-Führende und Gesamtweltcupführende packte in der Qualifikation am Bergisel seinen besten Sprung an diesem Tag aus und sicherte sich mit 126,5 Meter den Sieg. Damit startet der Japaner beim Bergiselspringen oberhalb von Innsbruck am Dienstag im letzten Duell. Sein Sprung im Video.

00:01:02, vor einer Stunde