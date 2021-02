Eisenbichler überzeugt in Qualifikation - Granerud in eigener Liga

Der Vierschanzentournee-Zweite Geiger, beim Heimspiel in Willingen in der Vorwoche nur Elfter und 25., verpasste diesmal als 32. mit 123,5 m das Finale. Zuletzt war ihm dies im Januar 2019 in Sapporo (Platz 35) passiert. Zwei Wochen vor dem WM-Auftakt in seiner Heimat Oberstdorf steckt der Skiflug-Weltmeister in der Krise.