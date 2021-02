Markus Eisenbichler schimpfte kopfschüttelnd vor sich hin, Karl Geiger suchte nach dem sehr frühen Feierabend ratlos nach Erklärungen: Die deutschen Skisprung-Stars haben das erste Springen beim Heim-Weltcup in Klingenthal verpatzt. Beim neunten Saisonsieg des Norwegers Halvor Egner Granerud war dann sogar der wackere Pius Paschke als Siebter bester DSV-Adler.

"Von zufrieden bin ich ganz weit weg", sagte Weltmeister Eisenbichler nach seinem neunten Platz in der Vogtland Arena am "ZDF"-Mikro: "Ich komme einfach nicht ins Fliegen, schiebe einfach runter - das ist ein beschissenes Gefühl. Wenn es so weit weg von meinem gewünschten Gefühl ist, regt es mich auf, dann macht es keinen Spaß mehr."